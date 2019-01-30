23 yaşında rahim ağzı kanserini yendi

Genç yaşta rahim ağzı kanserini yenen Ecem Erdoğan, çocuk sahibi olabilecek.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde Peyzaj Mimari bölümünü okuyan Ecem Erdoğan’a, ani başlayan düzensiz adet kanamaları sonrasında yapılan tetkiklerde serviks kanseri teşhisi konuldu. 25 yaş altında çok nadir görülen serviks kanserine yakalanan Ecem Erdoğan, yaşasa bile rahminin alınacağı ve çocuk sahibi olamayacağını öğrendi. Jinekolojik Onkolog Prof. Dr. Polat Dursun’a başvuran Erdoğan’a çocuk sahibi olabilmesi için özel bir tedavi programı hazırlandı. Dünyada da çok az merkezde uygulanan bir ameliyatla rahimin hastalıklı bölgesi alınan Ecem Erdoğan’ın üreme özelliği korundu.

Dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne sebep olan serviks kanserini yenen 23 yaşındaki Ecem Erdoğan, genç yaşında hem kemoterapi hem de özel bir cerrahi operasyonla hayata ikinci kez tutundu. 25 yaş altında yüz binde 1 kişide görülen serviks kanserini yenen Ecem Erdoğan, şimdi evlenip çocuk sahibi olmak için gün sayıyor.

Böyle bir ameliyattan sonra çocuk sahibi olabilmenin sevindirici olduğunu söyleyen Ecem Erdoğan, genç yaşlı tüm kadınlara serviks kanseri için tarama testlerini yaptırmalarını önerdi.

Özel bir tedavi yapıldı

Serviks kanserinin Türkiye’de 25 yaş altında görülme olasılığının çok nadir olduğu söyleyen Jinekolojik Onkolog Prof. Dr. Polat Dursun, "Kadın kanser ölümlerinde ilk 3 sırada yer alan rahim ağzı kanseri olarak da bilinen serviks kanseri 25 yaş altında çok nadir gözüküyor. Ecem Erdoğan’da tümör 3.5 santim boyuttaydı ve normalde bu boyuta gelmesi için 10-15 yıllık süreç gerekmektedir. Çocuk sahibi olan orta üst yaş grubu kadınlarda rahmin tamamı alınarak cerrahi operasyon yapılıyor ancak Ecem henüz çok genç ve çocuk sahibi olması için özel bir tedavi programı hazırladık ve dünyada da çok az merkezde uygulanan bir ameliyat ile rahimin hastalıklı bölgesini alarak üreme özelliğini koruduk. Önce 6 kürlük kemoterapi ile tümörü küçülttük. Bu kemoterapi türü yumurtalıklara zarar vermiyor. Daha sonra ise cerrahi operasyonla tümörlü bölgenin olduğu organlar çıkarıldı. Operasyon sırasında rahim ağzındaki tümörlü bölge ve vajinanın üst bölgesi ve lenf bezleri temizlendi ve patolojiye gönderildi. Kanserli bölgeler tamamen temiz çıkana kadar cerrahi işlem devam etti. Daha sonra ise geride kalan rahimin gövdesi ve vajina tekrar yerine yerleştirilerek dikildi. Böylelikle ne rahim ne de yumurtalıklar zarar görmeden operasyon tamamlandı. Hasta ameliyat sonrası normal adet görmeye de başladı" dedi.