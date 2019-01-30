HABER

23 yaşında rahim ağzı kanserini yendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 02:05 | Son Güncelleme

Genç yaşta rahim ağzı kanserini yenen Ecem Erdoğan, çocuk sahibi olabilecek.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde Peyzaj Mimari bölümünü okuyan Ecem Erdoğan’a, ani başlayan düzensiz adet kanamaları sonrasında yapılan tetkiklerde serviks kanseri teşhisi konuldu.

Genç yaşta rahim ağzı kanserini yenen Ecem Erdoğan, çocuk sahibi olabilecek.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde Peyzaj Mimari bölümünü okuyan Ecem Erdoğan’a, ani başlayan düzensiz adet kanamaları sonrasında yapılan tetkiklerde serviks kanseri teşhisi konuldu. 25 yaş altında çok nadir görülen serviks kanserine yakalanan Ecem Erdoğan, yaşasa bile rahminin alınacağı ve çocuk sahibi olamayacağını öğrendi. Jinekolojik Onkolog Prof. Dr. Polat Dursun’a başvuran Erdoğan’a çocuk sahibi olabilmesi için özel bir tedavi programı hazırlandı. Dünyada da çok az merkezde uygulanan bir ameliyatla rahimin hastalıklı bölgesi alınan Ecem Erdoğan’ın üreme özelliği korundu.
Dünyada her iki dakikada bir kadının ölümüne sebep olan serviks kanserini yenen 23 yaşındaki Ecem Erdoğan, genç yaşında hem kemoterapi hem de özel bir cerrahi operasyonla hayata ikinci kez tutundu. 25 yaş altında yüz binde 1 kişide görülen serviks kanserini yenen Ecem Erdoğan, şimdi evlenip çocuk sahibi olmak için gün sayıyor.
Böyle bir ameliyattan sonra çocuk sahibi olabilmenin sevindirici olduğunu söyleyen Ecem Erdoğan, genç yaşlı tüm kadınlara serviks kanseri için tarama testlerini yaptırmalarını önerdi.

Özel bir tedavi yapıldı
Serviks kanserinin Türkiye’de 25 yaş altında görülme olasılığının çok nadir olduğu söyleyen Jinekolojik Onkolog Prof. Dr. Polat Dursun, "Kadın kanser ölümlerinde ilk 3 sırada yer alan rahim ağzı kanseri olarak da bilinen serviks kanseri 25 yaş altında çok nadir gözüküyor. Ecem Erdoğan’da tümör 3.5 santim boyuttaydı ve normalde bu boyuta gelmesi için 10-15 yıllık süreç gerekmektedir. Çocuk sahibi olan orta üst yaş grubu kadınlarda rahmin tamamı alınarak cerrahi operasyon yapılıyor ancak Ecem henüz çok genç ve çocuk sahibi olması için özel bir tedavi programı hazırladık ve dünyada da çok az merkezde uygulanan bir ameliyat ile rahimin hastalıklı bölgesini alarak üreme özelliğini koruduk. Önce 6 kürlük kemoterapi ile tümörü küçülttük. Bu kemoterapi türü yumurtalıklara zarar vermiyor. Daha sonra ise cerrahi operasyonla tümörlü bölgenin olduğu organlar çıkarıldı. Operasyon sırasında rahim ağzındaki tümörlü bölge ve vajinanın üst bölgesi ve lenf bezleri temizlendi ve patolojiye gönderildi. Kanserli bölgeler tamamen temiz çıkana kadar cerrahi işlem devam etti. Daha sonra ise geride kalan rahimin gövdesi ve vajina tekrar yerine yerleştirilerek dikildi. Böylelikle ne rahim ne de yumurtalıklar zarar görmeden operasyon tamamlandı. Hasta ameliyat sonrası normal adet görmeye de başladı" dedi.

Ecem evlilik ve çocuk için gün sayıyor
Henüz 23 yaşında ikinci kez yaşam şansı bulduğunu söyleyen Ecem Erdoğan, vatani görevini yapan erkek arkadaşı Erdem İlhan ile evlilik için hazırlık yapıyor.
Rahim ağzı kanseri, dünyada kadınlar arasında en sık görülen 3. kanser türüdür ve her 2 dakikada bir kadının hayatını kaybetmesine neden olur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) güncel olarak tüm dünyada 2 milyondan fazla kadında rahim ağzı kanseri olduğunu açıkladı. Her yıl yaklaşık 500 bin yeni rahim ağzı kanseri olgusuna tanı koyuluyor. Günde ortalama bin 300’den fazla yeni olgu tespit ediliyor. Hastalık HPV virüsünün alınmasından sonraki 10-15 yıl içinde yavaş yavaş geliştiğinden bu süre içinde yapılacak bir smear testi erken tanı sağlıyor ve hayat kurtarıyor.

PARTNERBu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Çok rahatsız edici...
Doktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesiDoktordan dört yaşındaki hastasına esrarlı kurabiye reçetesi
Hareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeniHareketsiz yaşam ‘metabolik sendrom’ nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

'Annem öldü pavyona mı gittim?'

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

Hamilelikten önce yapılması gereken aşılar nelerdir?

Bu aşılar bebeği de anneyi de koruyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.