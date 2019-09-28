HABER

23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 13:08 | Son Güncelleme

40 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç, İzmir’in Çeşme ilçesinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme’nin Çiftlik bölgesinde kaçak göçmenlerle ilgili çalışma yaparken, saat 23.30 sıralarında ağaca asılı bir ceset buldu.Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda, ağaca asılı olarak bulunan cesedin M.K.’ya (23) ait olduğu belirlendi.

40 gündür kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç, İzmir’in Çeşme ilçesinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme’nin Çiftlik bölgesinde kaçak göçmenlerle ilgili çalışma yaparken, saat 23.30 sıralarında ağaca asılı bir ceset buldu.
Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucunda, ağaca asılı olarak bulunan cesedin M.K.’ya (23) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde detaylı inceleme yapılırken, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
İntihar ettiğinden şüphelenilen M.K.’nın, askerlik görevini tamamladıktan sonra Zonguldak’tan Çeşme’ye bir arkadaşını görmeye geldiği; ancak kendisinden 40 gündür haber alınamaması üzerine ailesinin TV programlarına katılarak M.K.’yı aradıkları öğrenildi.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
Melike, katilinden 15 metre kaçabilmişMelike, katilinden 15 metre kaçabilmiş
Kayıp kız jandarmanın yoğun çalışması sonucu bulunduKayıp kız jandarmanın yoğun çalışması sonucu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Bursa'da baltalı dehşet! 'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Artvin'de sel ve heyelan

Artvin'de sel ve heyelan

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.