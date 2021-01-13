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23 yaşındaki genç aracının içinde kafasından vurulmuş halde bulundu

13.01.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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23 yaşındaki genç aracının içinde kafasından vurulmuş halde bulundu

Samsun’da 23 yaşındaki genç ormanlık alanda aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesi orman yolu üzerinde gece meydana geldi.

Samsun’da 23 yaşındaki genç ormanlık alanda aracının içinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesi orman yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Hüseyin Oknel orman yolu üzerinde 34 BYY 424 plakalı aracın içindeki şoför koltuğunda kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 adet tabanca ele geçirdi. Hüseyin Oknel’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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