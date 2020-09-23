İstanbul'da 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle kendini öldürdü

Olay saat 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi Hamitbey Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ailesinin memlekete olduğu Recep Can Özmen (23) ablasıyla birlikte yaşıyordu. Ablasının işte olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan pompalı tüfeği eline aldı. Eli aldığı pompalı tüfeği başına dayayarak tetiği çekti. Pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

"YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

İşten çıkıp eve gelen ablası gördüğü acı olay karşısında şok geçirdi. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Acı olayı öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışma sonucu gencin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.

"GAYET DÜZGÜN VE ÇOK İYİ BİRİYDİ"

Olayı anlatan komşu Emin Arıkan, "Recep’in annesi Niğde’den aradı evde bir sesler olduğunu bakmamızı söyledi. Geldiğimizde bu olayı gördük. Eve girmedik polisler vardı. Kendini vurduğunu öğrendik. 23 yaşında bir çocuktu gayet düzgün ve çok iyi biriydi" diye konuştu. (İHA)

