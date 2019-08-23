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23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

Bursa’da alkol satışı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki genci öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa’da alkol satışı konusunda tartıştığı 23 yaşındaki genci öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Maktulün yakınlarına başsağlığı dileyen sanık, kendisine zarar vereceğini düşündüğünü ve elini sert şekilde montun cebine götürdüğü için silahını ateşlediğini söyledi.
Geçen ocak ayında Gemlik’in Küçükkumla Mahallesi’nde meydana gelen olayda, büfeye gece yarısı gelen Ahmet Can Yaşlı (23) ile Ramiz S. (47) arasında alkol alma meselesinden tartışma çıktı. Büfeci, masanın üzerinde duran tabancayı alıp, Ahmet Can Yaşlı’ya ateşledi. Ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından büfe işletmecisi tutuklandı. Cinayet anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

“Korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim”
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ramiz S. hakkında “kasten adam öldürmek” suçundan müebbet talebiyle, Kerim A. (43) hakkında ise “ruhsatsız silah taşıma” suçundan dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan büfe işletmecisi, “Rahmetlinin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. O günden bu yana psikolojim bozuldu. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Borçları vardı. Olay günü kendisi aşırı alkollüydü. Başımıza bela olmasın diye istediği ürünleri verdik. Alışverişin ardından kredi kartı verdi. Kredi kartı ile alışveriş yapamayacağını söyleyince agresifleşti. Alkol veremeyeceğimi ve geçmişe dönük borcunun olduğunu söyledim. Küfürler etti. Tartışma esnasında elini sürekli montuna götürüyordu. Orada silah olabileceğini düşündüm. Sıklıkla yapınca silahımı masaya koydum. Başka müşteri geldi. Gider diye onun alışveriş yapmasına müsaade ettim. Gitmeyince tedirgin oldum. Bana zarar vereceğinden emindim. Elini beline götürmeye devam etti. En sonunda sert şekilde götürünce korktum ve silahımı gözüm kapalı ateşledim. Ardından belinden bıçak çıktı. Bıçak olduğunu bilemezdim. Çok pişmanım. İş yerinden çıkan 3 silah benimdir. Olay sırasında bir tane birayı bitirmemiştim” dedi.
Ruhsatsız silah taşıma suçundan yargılanan Kerim A. ise, sanık Ramiz’in anlattıklarına katıldığını söyledi.

“Adalete güveniyorum”
Maktul Ahmet Can Yaşlı’nın (23) ağabeyi Orhan Yaşlı ise, “Sanıklardan şikayetçiyim. Adalete güveniyorum. En ağır cezanın almasını istiyorum. Benim kardeşim alkol alırdı. Ama silah ve bıçak taşımazdı, iftira atıyorlar” diye konuştu.
Gözyaşları içerisinde konuşan ölen gencin annesi Hatice Okumuş, şikayetçi olduğunu ve adalete güvendiğini dile getirdi.
Mahkeme heyeti eksikliklerin tamamlanması ve diğer şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi

23 yaşındaki genci hiç uğruna öldürdü, duruşmada başsağlığı diledi
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