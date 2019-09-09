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23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal, İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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