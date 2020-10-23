HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi

23 yıl hapis cezası alan şahıs polis uygulamasında kendini ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 19:09 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 23 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası alan şahıs uygulama noktasında kendini ele verdi.Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası N.L.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 23 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası alan şahıs uygulama noktasında kendini ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası N.L. dün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuksuz olarak yargılandığı Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 yıl hapis, 40 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına ve yakalanmasına karar verdi.
Nakliyatçılık yapan B.L. mahkemenin kendisine verdiği 23 yıl hapis, 40 bin lira da para cezasından, yakınlarının kendisine telefonla bildirmesi üzerine haberdar oldu. İzmir’den kamyoneti ile Samsun’a dönen B.L.’nin aracı Samsun girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. "Beni mi yakalamak için mi aracımı durdurdunuz. Bugün mahkemece 23 yıl hapis, 40 bin lira da ceza aldım" diyerek kendini ele veren B.L., polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.L. Samsun Adliyesine sevk edildi. B.L. Samsun 4. Ağır Cezası Mahkemesine çıkartılarak dünkü aldığı ceza mahkemece yüzüne okunup tutuklandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.L. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Öte yandan, aynı davada 1’i kadın 2 kişinin de 23 yıl hapis, 40’ar bin lira da adli para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Enis Berberoğlu'nun itirazı reddedildiEnis Berberoğlu'nun itirazı reddedildi
Yeni araştırmadan çıkan sonuçlar korkuttu: Tamamen yok olabilirYeni araştırmadan çıkan sonuçlar korkuttu: Tamamen yok olabilir
1/
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklama
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Aliyev'den çok önemli açıklama!
Aliyev'den çok önemli açıklama!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Diğer Haberler
Son dakika! Başakşehir'de fabrika yangını
Başakşehir'de korkutan yangın!
Son dakika! Havai fişek fabrikasındaki patlamada istenen cezalar belli oldu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada istenen cezalar belli oldu
Enis Berberoğlu'nun itirazı reddedildi
Enis Berberoğlu'nun itirazı reddedildi
Bursa'da korkunç olay! Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü
Sokak ortasında kan donduran cinayet!
Annesini korumak isteyen Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.