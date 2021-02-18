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23 yıl hapis cezası bulunan şahsı hastane personeli kılığındaki polisler yakaladı

18.02.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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23 yıl hapis cezası bulunan şahsı hastane personeli kılığındaki polisler yakaladı

Konya’da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, hastane personeli kılığına giren polislerce yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K’nin (35) eşini hastaneye götürdüğü yönünde bilgiye ulaştı.

Konya’da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, hastane personeli kılığına giren polislerce yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emrah K’nin (35) eşini hastaneye götürdüğü yönünde bilgiye ulaştı. Hastanenin temizlik personeli kılığına giren polisler, eşini muayeneden çıkaran şahsı yakaladı.Operasyon anı güvenlik kamerasına yansırken, şaşkınlık yaşayan Emrah K. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

23 yıl hapis cezası bulunan şahsı hastane personeli kılığındaki polisler yakaladı

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