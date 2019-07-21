23 yıl sonra çift kimlikli olduğunu öğrendi, hayatı altüst oldu

ANKARA'da oturan Ramazan Sarı (23), 3 yaşındayken annesinden boşanan babası 5 ay önce ölünce Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenmiş ikinci bir kimliğinin olduğunu öğrendi. Durumu düzelttirmek için nüfus müdürlüğüne gidince sahte kimlik bulundurmaktan gözaltına alınan sarı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Sarı, askerliğini yapmasına rağmen kaçak göründüğü ve çift seçmen kaydından hakkında dava açıldığını öğrenince şoke oldu. İşsiz Ramazan Sarı'nın, hayatı Şubat 2019'da gelen telefonla değişti. Telefondaki kişi Ramazan Sarı'ya, kardeşi olduğunu ve babalarının öldüğünü söyledi. Kendisiyle dalga geçildiğini düşünen Sarı, annesine sorduğunda tüm gerçeği öğrendi. Birgül Sarı oğluna, 2015 yılında ölen eşi Mehmet Sarı'nın gerçek babası olmadığını söyledi. Ramazan Sarı, annesinin, gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'ndan 1999 yılında 3 yaşındayken boşandığını, babası bildiği Mehmet Sarı'nın üvey babası olduğunu öğrendi. Birgül Sarı'nın, boşanmalarının ardından eşi Tevhik Balcoğlu'nun 'çocuğun kimliğini yırttım attım' demesi nedeniyle, 2006 yılında ilkokula başlarken oğluna ikinci eşi Mehmet Sarı'nın üzerinden yeniden kimlik çıkarttığı ortaya çıktı.

CENAZEYE GİTTİ, BAŞKA KİMLİĞİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Gerçeği öğrenen Ramazan Sarı, hiç görmediği gerçek babası Tevhik Balcıoğlu'nun, Bolu’nun Dörtdivan ilçesi Aşağıdüğer Mahallesi'ndeki cenaze törenine gitti. Burada kardeşi Özgür Balcıoğlu, Ramazan Sarı'ya, doğumdan sonra verilen Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenmiş kimliğini verdi. Ramazan Sarı, Ankara'ya döndüğünde karışıklığı gidermek için Mamak Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Ramazan Sarı, burada sahte kimlik bulundurduğu iddiası ile polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından adilyeye sevk edilen Ramazan Sarı, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

'ASKERLİĞİ YAPTIĞIM HALDE KAÇAK GÖRÜNÜYORUM'

Ramazan Sarı, 23 yıldır kullandığı Ramazan Sarı adına düzenlenen kimliğinin alındığını, Ramazan Balcıoğlu adına düzenlenen ilk kimliğinin kendisine verildiğini söyleyerek, "Benim, askerliği yaptığım, ehliyet aldığım, okul okuduğum kimliğim şimdi devletin elinde. Yeni kimlikte benim sigorta kaydım yok, okul kaydım yok, askerliği yapmış olmama rağmen kaçak gözüküyorum. Bu olaydan dolayı mağduriyet yaşadım" dedi.