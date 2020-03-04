23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

BMW logosu en son takvimler 1997'yi gösterdiğinde değiştirilmişti. Şirket 1997 yılında tasarladığı logoyla içinde bulunduğumuz 2020 yılına kadar yüz binlerce otomobili asfalt ile buluşturdu. BMW dün yaptığı tanıtım etkinliğinde ise bu yüz binlerce otomobilden biri olmaya aday olan Concept i4'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Adeta gelecekten fırlamış gibi duran Concept i4'ü inceleyen meraklı kullanıcılar, otomobilin tasarımından çok logosuna dikkat kesildi. Zira BMW'nin 23 yıldır kullandığı logo Concept i4 ile birlikte değişmişti.

İŞTE BMW'NİN YENİ LOGOSU

BMW, Concept i4 ile birlikte 23 yıldır kullandığı logosunu da değiştirdi. Daha önce kullanılan BMW logolarından daha sade ve daha şık duran, bu sayede modern tasarım anlayışını da içerisinde bulunduran logo, BMW'nin 100 yıllık tarihindeki en büyük değişikliklerinden birisi olmuş durumda. Zira yeni logoda BMW'nin daire tasarımının kenarlarında yer alan siyah renkler artık bulunmuyor. Bunun yerine dışı beyaz çerçeve ile kaplı, içi şeffaf bir tasarımı tercih eden BMW, logonun merkezinde ise klasik beyaz ve mavi renklerden oluşan görünüm aynen devam ettiriyor.