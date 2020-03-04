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23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.03.2020 11:42 | Son Güncelleme

Alman otomobil devi BMW 23 yıl aradan sonra tekrar logosunu değiştirdi. Dün tanıttığı BMW Concept i4 ile ortaya çıkan yeni BMW logosu oldukça sade hale getirilirken markanın klasikleşmiş tasarımından da ödün vermiyor. İşte BMW'nin yeni logosu...

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

BMW logosu en son takvimler 1997'yi gösterdiğinde değiştirilmişti. Şirket 1997 yılında tasarladığı logoyla içinde bulunduğumuz 2020 yılına kadar yüz binlerce otomobili asfalt ile buluşturdu. BMW dün yaptığı tanıtım etkinliğinde ise bu yüz binlerce otomobilden biri olmaya aday olan Concept i4'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Adeta gelecekten fırlamış gibi duran Concept i4'ü inceleyen meraklı kullanıcılar, otomobilin tasarımından çok logosuna dikkat kesildi. Zira BMW'nin 23 yıldır kullandığı logo Concept i4 ile birlikte değişmişti.

İŞTE BMW'NİN YENİ LOGOSU

BMW, Concept i4 ile birlikte 23 yıldır kullandığı logosunu da değiştirdi. Daha önce kullanılan BMW logolarından daha sade ve daha şık duran, bu sayede modern tasarım anlayışını da içerisinde bulunduran logo, BMW'nin 100 yıllık tarihindeki en büyük değişikliklerinden birisi olmuş durumda. Zira yeni logoda BMW'nin daire tasarımının kenarlarında yer alan siyah renkler artık bulunmuyor. Bunun yerine dışı beyaz çerçeve ile kaplı, içi şeffaf bir tasarımı tercih eden BMW, logonun merkezinde ise klasik beyaz ve mavi renklerden oluşan görünüm aynen devam ettiriyor.

Bmw yeni logo

YENİ LOGO GELECEĞİN ÖNEMİNİ SİMGELİYOR

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer, BMW'nin yeni logosu hakkındaki görüşlerini bir mesaj ile paylaştı. Thiemer mesajında, ''Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilite ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor'' dedi. BMW'nin yeni logosu gerçekten de gelecekten fırlamış gibi görünüyor. Yeni logo 2020 ve daha nice yıl asfalt ile buluşan BMW markalı her otomobilde, markanın imzası olarak yer alacak.

BMW LOGOSUNUN ANLAMI NE?

BMW logosundaki beyaz ve mavi renkler şirketin merkezi olan Bavyera eyaletinin bayrak renklerini simgeliyor. BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs logodaki mavi simgelerin bilineni aksine bir uçak pervanesi olmadığını söylüyor.

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