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23 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

MUŞ'ta yaşayan emekli bekçi Tevfik Yalçın (78), 23 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta yaşayan emekli bekçi Tevfik Yalçın (78), 23 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Yalçın, erken saatlerde esnafı gezerek topladığı yiyecekleri akşam saatlerinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere bırakıyor.

Merkez Sunay Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 8 babası Tevfik Yalçın, 23 yıl önce 8 küçük yavrusuyla evinin önüne gelen köpekle hayvanları besleme kararı aldığını söyledi. O zamandan beri yiyecek toplamaya başladığını anlatan Tevfik Yalçın, "23 yıl önce evin önünde otururken bir anne köpek doğurduğu 8 yavrusunu ağzı ile evin önüne getirdi. Sütünün yeterli olmamaması sebebiyle yavruların açlıktan çıkardığı seslere dayanamayarak süt verdim. Yavrular büyüyene kadar bu işi devam ettirdim. O günden sonra hayvanların aç kalmaması için yiyecek toplamaya başladım" dedi. Her sabah evden çıkarak çarşı esnafından topladığı yiyecekleri köpeklerin akşam saatlerinde toplandığı bahçenin önüne bıraktığını belirten Yalçın, gece karınlarını doyuran köpeklerden artanların sabah kuşlara yiyecek olduğunu söyledi. Yalçın, en büyük istediğinin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilebileceği barınakların her ilçede kurulması olduğunu ifade etti.

Tevfik Yalçın'ın hayvansever bir kişi olduğunu belirten bölge esnafı ise her gün yağmur, kar çamur demeden yiyecek toplamaya geldiğini belirtti. Yalçın'ı bu çabası sebebiyle takdir ettiklerini vurgulayan esnaf, kendilerinin de yiyecek vererek destek olduklarını kaydetti.

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