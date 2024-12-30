23 yıllık ünlü AVM depreme dayanıksız çıktı! Acil yıkım kararı verildi

Bursa'da Bugün'ün haberine göre; 2001 yılında faaliyete göstermeye başlayan ve Bursa'da 23 yıl ile köklü Alışveriş Merkezleri'nden biri olan CarrefourSa Bursa, 250 milyon dolara Atış Yapı'ya satıldı. Satılmasının ardından Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen testler sonucu CarreforSa Alışveriş Merkezi, riskli yapı olarak değerlendirildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan tespit sonrası, binanın tahliyesi için 90 günlük süre verildi. Süre verilmesinin ardından, Atış Yapı yönetimi mağaza yetkililerine 31 Aralık tarihine kadar iş yerini tahliye etmeleri istendi.

MAĞAZALAR KEPENK İNDİRDİ

Tasfiye kararıyla birlikte AVM'nin yıkım süreci resmen başlarken, mağazalara yapılan bildirimde 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletmelerini boşaltmaları talep edildi.

Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi'nde bulunan birçok mağaza kendilerine verilen süreyi erkenden uygulayarak bulundukları yeri tahliye etti.

VATANDAŞLAR DUYGULARINI DİLE GETİRDİ

Yıkım sonrası 23 yıllık AVM'de anılarını bırakacak olan vatandaşlar da duygularını dile getirdi.

Alışveriş Merkezi'ni yıkılmadan önce gezmek isteyen Rahime Aytekin, "Carrefour AVM kapanıyor diye çok üzülüyorum. Ben torunumu burada büyüttüm. Her hafta sonu onu buraya getirip yemek yediriyordum, eğlendiriyordum. Ama artık şimdi yok" dedi.