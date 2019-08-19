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230 metreden Kelebekler Vadisi’ne düşen Polonyalı turist öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 17:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken 230 metre yükseklikten kayalık zemine düşen Polonyalı turist feci şekilde can verdi.Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan yürüyerek inmeye çalışırken 230 metre yükseklikten kayalık zemine düşen Polonyalı turist feci şekilde can verdi.
Olay, Faralya Mahallesi’ndeki Kelebekler Vadisi’nde meydana geldi. Polonya’dan tatil için Faralya Mahallesi’ne gelen Pıotr Mıkolajczyk (48), oğlu Jan Mıkolajczyk ile birlikte Faralya Mahallesi Hisar mevkisindeki patikadan vadiye inmek istedi. Patika yolda bir süre oğlu ile yürüyen Pıotr Mıkolajczyk, dengesini kaybederek yaklaşık 230 yükseklikten vadinin zeminine yuvarlandı. Babasının düştüğünü gören Jan Mıkolajczyk, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, yaptıkları aramalara rağmen Mıkolajczyk’in yerini tespit edemedi. Bunun üzerine jandarma tarafından drone ile Mıkolajczyk’in yeri tespit edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Mıkolajczyk’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler tarafından Pıotr Mıkolajczyk’ın cesedi 1 kilometre sedyede taşınarak vadinin plajına çıkarıldı. JAK botuna alınarak Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belceğiz Plajı’na getirilen Mıkolajczyk’ın cesedi, daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Nöbetçi cumhuriyet savcısının hastanede yaptığı incelemenin ardından Mıkolajczyk’in cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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