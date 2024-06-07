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  4. 230 metrelik kuleye tırmandı: Nefes kesen anlar saniye saniye kamerada!

230 metrelik kuleye tırmandı: Nefes kesen anlar saniye saniye kamerada!

07.06.2024 10:56
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Bir maceraperest, hiçbir güvenlik önlemi olmadan İstanbul Büyükçekmece'de 230 metre uzunluğundaki atıl televizyon kulesinin tepesine tırmandı. Tırmandığı anlarda kayıtta olan gencin nefes kesen anları izleyenleri ürkütüyor.

Büyükçekmece’de atıl durumdaki 230 metre yükseklikte olan televizyon kulesinin en tepesindeki antene çıkan genç yürekleri ağza getirirken, o anları kaydedip sosyal medya hesabında da paylaştı.

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YÜREKLERİ AĞZA GETİREN ANLAR!

Büyükçekmece’de yapıldığı günden bu yana atıl durumda bulunan televizyon kulesi, daha önce icra haberiyle gündeme gelmişti. Televizyon kulesine bir arkadaşıyla giren Mustafa Kurt isimli genç en tepede bulunan antenin ucuna kadar tırmandı. 230 metreye hiçbir koruma önlemi olmadan çıkan gençler o anları videoya kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Büyükçekmece
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