2320 rakımda çevre etkinliği

Orta Toros Dağları’nın uzantısı Bolkar Dağları’nın Niğde sınırları içinde kalan 2320 rakımındaki Meydan Yaylası’nda "sıfır atık" temalı çevre etkinliği gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Ulukışla ilçesine bağlı Meydan Yaylası’nda düzenlenen etkinlikte Doğa Anıtı’nın açılışı yapıldı. Karagöl, Çiniligöl, ters lale, ötmeyen kurbağa olarak bilinen ’rana holtzi’ gibi bölgenin eşsiz güzelliklerinin yansıtıldığı anıtla hem bölgenin tanıtımı hem de sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Bölgeyi tanıtmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anıt dikildiğini söyleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Amacımız hem yöremizi tanıtmak hem de doğayı korumak. Çevreyi kirletmeme ve özellikle de sıfır atık konusunda bir farkındalık oluşturmak, insanlarımızı bilinçlendirmek, doğayı korumanın kendi elimizde olduğunu vurgulamak. Burası ilimizin en gözde yerlerinden birisi, birçok güzelliğe, birçok endemik türe ev sahipliği yapıyor. Bölgemizde Karagöl ve Çiniligöl var. Bu göllerin özelliği de endemik bir tür olan rana holtzitye yani Toros kurbağasına ev sahipliği yapmasıdır. Herkesin bu yöreyi gelip görmesini tavsiye ediyorum ama gelip gördüklerinde de doğayı korusunlar, bu güzellikleri bozmasınlar’’ dedi.

Doğa için boyadıkları elleriyle belirlenen alana imza atan katılımcılar, doğadaki izin sadece el izi kadar masum olması gerektiğine vurgu yaptılar.

Düzenlenen etkinlik, 2600 rakımlı Karagöl ve 2678 rakımlı Çinilgöl’e yapılan doğa yürüyüşleri ile devam etti. Etkinliğe Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.