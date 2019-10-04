HABER

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:17 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Melet Irmağı üzerine inşa edilen ve Ordu’nun trafiğini rahatlatacak yeni köprünün, ay sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Melet Irmağı üzerine inşa edilen yeni köprüde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yollarla birlikte toplamda yaklaşık 25 milyon harcanarak tamamlanması planlanan ve 236 metre uzunluğundaki köprüyü ise, 33 metre derinliğindeki 111 fore kazık güçlendiriyor.

Trafiği rahatlatacak
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki trafiğin omurgası olan Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı üzerine yeni inşa edilen köprüyü yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yolları ile birlikte 25 milyon TL’ye tamamlanması planlanan köprünün, Ordu trafiğini rahatlatacağını belirtti. Başkan Güler, “Ordumuz çok güzel bir köprüye kavuşuyor. Dolayısı ile bu köprü ile hem böyle bir eser kazanmış olacağız, hem de trafik büyük ölçüde rahatlamış olacak. Melet Irmağı’na kazandırdığımız bu köprü 236 metre uzunluğunda ve 20 milyon TL harcanarak ortaya çıkan bir körü. Yollarla beraber yaklaşık 25 milyon liralık dev bir yatırım. Trafiğimizi ve sanayimizi çok rahatlatacak. Yaşam kalitesi daha da artmış olacak, hem ekonomimizi daha sağlıklı hale getirecek. Çünkü buradan yakıt ve zaman tasarrufu sağlayacağız. Trafik de büyük ölçüde rahatlayacak” dedi.

"236 metre uzunluğunda ve mühendislik harikası"
Köprünün, oldukça sağlam yapıldığını ve uzun ömürlü olduğuna değinen Başkan Hilmi Güler, “Köprü için 111 fore kazık çakılıyor. Burası bir ırmak yatağı olduğu için, her bir tanesi 1 metre çapında, yaklaşık 33 metre derinliğinde bir mühendislik harikası. Ordu çapında çok güzel bir yatırım. Zamanında gidiyor, çok güzel bir çalışmayı yapıyoruz. Buradan iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Asfaltı da yapıldıktan sonra burası trafiği büyük ölçüde rahatlatacak” şeklinde konuştu.

Ay sonunda tamamlanması planlanıyor
Başkan Güler, yapımına devam edilen ve ekiplerin yoğun bir mesai sarf ettiği köprünün, bu ay sonuna kadar tamamlanacağını belirterek, Ordu’ya hayırlı olmasını temenni etti.

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak

236 metrelik köprü Ordu’nun trafiğini rahatlatacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Esenyurt'ta toprak kayması!

Nefes kesen kovalamaca! Bursa'da yakalandılar

Nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandılar

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.