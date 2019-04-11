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237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:43 | Son Güncelleme

Mısır uyruklu bir kişinin İstanbul'a getirdiği 12,75 kırat elması, satmasına yardımcı olma bahanesiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mısır uyruklu kadın tutuklandı.Alınan bilgiye göre, elmas işi yapan Mısır uyruklu Usama Elghobasy, İstanbul'a satmak için getirdiği 12,75 kırat işlenmemiş elmasın, kendisine yardımcı olan kadın tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Emniyette ifadesi alınan Elghobasy, Türkiye'ye gelirken Antalya'da yaşayan bir arkadaşıyla telefonda görüştüğünü, İstanbul'da kendisine yardımcı olabilecek Mısır uyruklu Elamira H'nin numarasını verdiğini beyan etti.

İstanbul'a geldikten sonra kadınla Fatih'te bir otelde buluştuklarını dile getiren Elghobasy, daha sonra onun Esenyurt'taki evinde 5 gün birlikte kaldıklarını, 9 Nisan'da sabah uyandığında kadının evde olmadığını, çantasında bulunan elmas ile cep telefonunun çalındığını fark ettiğini anlattı.
Daha sonra, Elghobasy'nin görüştüğü Antalya'daki arkadaşı, kadının kendisiyle iletişime geçtiğini ve elması nerede satabileceğini sorduğunu söyledi. Bu çerçevede Antalya'daki şahısla irtibata geçen polis, kadının kalabileceği adreslere baskın düzenledi. Şüpheli kadın, Zeytinburnu'ndaki bir otelde gözaltına alındı.
Şüpheli Elamira H'nin çantasında yapılan aramada 12,75 kırat işlenmemiş elmas, 7 madeni parça ve cep telefonu bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Elamira H. "güveni kötüye kullanma" suçundan tutuklandı.
Elghobasy'nin emniyetteki ifadesinde, 12,75 kırat işlenmemiş elması 237 bin dolara satın aldığını, işlendiğinde fiyatının 1 milyon dolar olacağını belirterek, elmasın sertifikasının bulunduğunu, aslının Mısır'da olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Türkiye'ye girerken elmasa bakılmadığını savunan Elghobasy'nin, sertifikayı göstermediğini aktardığı kaydedildi. (AA-İHA)
Bunun üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
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