HABER

237 bin dolarlık elması çalan Mısırlı kadın yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Mısırlı işadamının satmak için getirdiği piyasa değeri 237 bin dolar olan 12.5 karat işlenmemiş elmas çalındı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da Mısırlı işadamının satmak için getirdiği piyasa değeri 237 bin dolar olan 12.5 karat işlenmemiş elmas çalındı. Alarma geçen polis işlenmemiş elması çalan, işadamıyla sözde ona İstanbul'da yardım etmek için buluşan Mısır uyruklu Elamira H. adlı kadın hırsızı yakaladı. Kadının üzerinden çalınan ham elmas bulundu. Adliyeye çıkarılan Mısırlı kadın tutuklandı. Esenyurt ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde polise başvuran Usama Elghobashy, Mısır'dan gelirken yanında getirdiği 12,5 karat işlenmemiş elmasın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Mısırlı işadamı " Ben Mısır'da yaşıyorum. Türkçe bilmiyorum. Ben elmas tasarımı işi yapmaktayım. Mısır'dan Türkiye'ye iş için geldim. Yanımda bir parça 12,5 karat elmas getirdim. Bu elmasın işlenmemiş hali ile değeri 237 bin Amerikan dolarıdır. Ancak işlendiğinde 1 milyon dolara çıkıyor. Antalya'da bulunan 20 yıllık arkadaşımı arayarak bana İstanbul'da satışta yardımcı olması için birini tavsiye etmesini istedim. Bana Mısırlı Elmira H.'nin telefonunu verdi. Onunla Fatih'te bir otelde buluştuk. Beni kalmam için evine götürdü. 5 gün boyunca onunla İstanbul'da iş için dolaştık. Ancak bir sabah kalktığımda Elmira'nın evde olmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde elmas da çalınmıştı." dedi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Elmira H.'nin izi Zeytinburnu'nda bir otelde bulundu. Polis otele yaptığı baskında Elmira H. ve çalınan ham elması ele geçirdi. Yapılan aramada işadamının kayıp telefonu da Elmira H.'nin odasında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Poliste işlemleri tamamlanan Mısır uyruklu şüpheli Elmira H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı
Bu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyorBu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyor
Hastane polisine ’Hırsızlık var’ deyip, sürpriz yaptılarHastane polisine ’Hırsızlık var’ deyip, sürpriz yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.