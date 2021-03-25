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237 kişinin yaşadığı 11 bina karantinada

25.03.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen ve 237 kişinin yaşadığı 11 bina karantinaya alındı.Kocaeli’nin Darıca ilçesinde vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde korona virüs vakası tespit edilen ve 237 kişinin yaşadığı 11 bina karantinaya alındı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde vaka sayıları artmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ilçenin 6 mahallesinde son 2 gün içerisinde 32 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, 237 kişinin ikamet ettiği 11 bina karantinaya alındı.

"Virüse davetiye çıkarmayın"
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, "Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Covid-19 virüsünün ilçemizde görüldüğü ilk günden itibaren verilen emek, gösterilen çaba yine geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi üzülerek belirtmek isterim ki, son günlerde anlamını yitirdi. Geçtiğimiz son iki gün içerisinde ilçemizde toplamda 11 binada 32 pozitif vakanın görülmesi üzerine 237 kişiyi kapsayan karantina tedbir uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Gayretli çalışmalarımız sonucunda vakaların kontrol altına alındığı son dönemde, kısıtlamalarda sınırlı oranda serbest bırakılması ne yazık ki vatandaşlarımızda rehavete yol açmıştır. Bu durum, bizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı fevkalade üzmüştür. Darıca’da yaşayan tüm halkımızdan ricamız; maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uyulmalı, gerekmedikçe sokağa çıkılmamalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, işyerlerinde çalışanların kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalı, Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına riayet edilmelidir. Kendiniz ve sevdikleriniz için virüse davetiye çıkarmayın. Unutulmamalıdır ki, aldığımız bu tedbirler, halkımızın sağlığı içindir ve tedbir uygulamaları devam edecektir" dedi.

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