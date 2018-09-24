24-30 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar 25 Eylül saat 05:52 burcunuzda oluşacak Dolunay, daha önce isteklerimizi başkalarına ilettiğimiz halde eğer karşılık bulamadıysak bugün harekete geçerek dile getireceğiz. Ne olursa olsun gibi bir cümle belki sarf etmeyeceğiz ancak her şeyi bir başkasının eline de bırakmayacağız. Duygularımızı açık ve net dile getirmenin dürüstlük olduğunu düşüneceğiz. Tabii ki birileri hoşnut olmayabilir fakat size önem veren kişiler bu halinizi dikkate alacaklardır. Dolunayın bazı görünümleri bunun işaretçisidir. Özellikle partneriniz ve ilişki mevzularında bu iyiye işarettir. İçgüdüsel bir şekilde duyguların zirve yaptığı bir gündeyiz. Tabii ki ayarını da bileceğiz. Ben bunu istiyorum, senin beklentin nedir diyerek sorarsak, böylece karşı tarafın da niyetini öğrenmiş oluruz. Dolunayda dikkat edilecek husus, ciddiyetin bir hayli yüksek oluşudur. Tamam biz duygularımızı, niyetimizi açıklarız da, karşı taraf belli bir sınır koyabilir ve sorumlulukları hatırlatır. Sen de şunlara dikkat et, şöyle sorumluluklar var diyerek hatırlatmada bulunur. Bu işverenle görüşmelerde, iş yaptığınız kişilerle, iş görüşmelerinde etkilidir. Siz talebinizi iletirsiniz, onlarda kendi beklentilerini söylerler. Burada önemli olan eş, iş veya dış dünya ile olan her türlü ilişkimizde dengeli hareket etmeyi bilmek, ancak kendi arzularımızı da dile getirmektir. Tartışmadan, uzlaşıyla, karşılıklı ılımlı yaklaşımlarla bir sorun çıkmadan günü geçirebiliriz.

BOĞA Sevgili Boğalar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, daha önce başlanmış işlerin tamamlanması veya ufak tefek şikayetlerimizin giderilmesi, önemli projelerin üzerinde çalışılması düzenlemelerin tekrar gözden geçirilmesi yönünde etkilidir. Stres yaratıcı olabilir. Çünkü bizden beklenen işler vardır, bunları hızlıca halletmemiz gerekir. Ancak aşılmayacak durum değildir. Dolunayın görünümleri ailevi konularda bireysel çıkışlara sebep olabilir. Siz kendinize göre bir yol belirlemişsinizdir. Bu başkalarına uymaz, şartları zorlamak gerekebilir. Akıllı bir planlama ve karşılıklı dayanışma ile bunu halletmek mümkündür. Hani o kadar büyük bir problem değil. Bu Dolunayın zorluğu dışarıdaki gelişmelerin size uymaması yüzünden kaynaklanır. İçinizden geçenleri dile getirmek kolay değildir, fakat bunu yapmadığınızda daha fazla stres oluşur. Üzerinize aldığınız bir işin halledilmesini gerektirir. Bu ailevi konulardan, iş ve sağlıkla ilgili meselelere kadar etkilidir. Ne kadar kaçmaya çalışsanız veya ne kadar kendinize göre hareket etmek isteseniz de şartlara uymak mecburiyeti vardır. Bu Dolunayda önemli olan içe yönelen enerjimizi, yapmak istediklerime odaklayıp günü değerlendirmektir. Kaldı ki Dolunayın görünümleri kendine güvenen, yeniliğe açık kişiler için faydalı sonuçları işaret ediyor. Hayaller ve istekler bugün sizin çabanızla, kendinizle barışıklığınızla gerçekleşir. Unutmayın, siz isterseniz her zorluğu aşarsınız. Sağlıklı yaşam en kıymetli zenginliktir.

İKİZLER Sevgili İkizler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, sosyal kişiliğimizin, aşkta etkileyici yanlarımızın, insanları ikna gücümüzün bugün işe yarayacağını işaret ediyor. Hedefe varmak, girişimde bulunmak, arzu ettiğimiz yere ulaşmak kolaylaşıyor. Tabii ki zorlanacağımız veya aşmak için çaba sarf edeceğimiz konular da var. Şimdi önce olumlu tarafından söz edelim. Bugün, enerjiniz sayesinde, bireysel girişimde bulunabilirsiniz. Bu iş veya özel bir konuda olabilir. Düşüncelerinizi iletirsiniz. Geleceğe dönük düşünürsünüz. Eğitim, yolculuk, yenilik anlamındaki işleri başarıyla halledersiniz. Bir tanışma veya devam eden ilişkide anlaşmak, fikirleri paylaşmak mümkündür. Bu buluşma, bir araya gelerek konuşma, uzlaşma yönünde etkilidir. Peki bu Dolunayda neler bizi zorlayacak. Parasal açıdan biraz dikkatli olacağız. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Malum ay sonu, hepimizin sıkıştığı zamanlar oluyor. Sevdiklerimizi memnun edeyim derken, çocuklarımızın ihtiyaçlarını veya kendi beğendiğimiz bir şeyi almak isterken, kredi kartlarına yüklenmeyelim. Bugün hem başkalarıyla işbirliğine açık olalım hem de yorumun başında söz ettiğim olumlu özelliklerimizi devrede tutarak hedefimize ulaşalım. Konuşalım, yazışalım. Ancak doğruyu, dürüst ve açık bir dille ifade edelim. Hani bir şey söylüyorsak, bunun altı dolu olsun. Etkileyeceğim derken, gereksiz polemiklere kalkışmayalım.

YENGEÇ Sevgili Yengeçler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, plan ve projelerimizi, emlak alım-satım, taşınmak, yuva kurmak, dekorasyon ve aileyi ilgilendiren kararları şimdi dış dünyada yürürlüğe koyma yönünde önem taşıyor. Tabii ki koymayı düşünüyoruz da, bunun önünde bir engel var mı diye bakacağız. Öncelikle, sadece bu meseleler değil Dolunayda sorumluluklar, dışarıdaki hayatın bizden beklentileri, bizim isteklerimiz arasındaki çelişkiye dikkat etmemiz lazım. Belki bazı kişiler karşı çıkacak veya biz halletmek için daha fazla efor sarf edeceğiz. Gerginlik olabilir, biz neden olmuyor diye sabırsızlık gösterebiliriz. Sözgelimi işimiz ve parasal konularında şartlara bakmak lazım. Öyle rahat harcamalar yapmak vakti değil. Ekonomik düşünelim. Başkaları bize sorumluluklarımızı hatırlatabilir. Bunu böyle yap, şunu şöyle hallet gibi. Bu işimize gelmeyebilir. Çünkü bizim de kendimize göre isteklerimiz vardır. O zaman iyi bir planlamaya, ajandamızı düzenlemeye ihtiyacımız var. İş ve ailevi konularda fikirlerimize karşı çıkılabilir. Bunu uzlaşıyla, ılımlı ve akılcı biçimde açıklamak yararlı olur. İlla kabul ettirmek vakti değil. Stratejik ve politik düşünmeyi bilelim. Öncü olmak gerekiyor. İster iş hayatında ister ailevi konularda çözüme yatkın olmak, aşırı duygusal veya tepkisel olmamak lazım. Yaptığımız işe, attığımız adıma inanmak gerekiyor. Tüm sorumluluğunu yüklenmek lazım. Biz inanırsak, bunu güzelce izah edersek, cesur ve özgüvenli hareket edersek, kimse önümüzde duramaz. Biz de stres yüklenmemiş oluruz.

ASLAN Sevgili Aslanlar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, çevremizle ilişkimiz, sosyal proje ve girişimlerimiz, eğitim veya iş konularındaki görüşmelerin önemini vurguluyor ve biz bunları bugün halletmek isteyeceğiz. Yüksek eğitimle ilgili işler, tercih, sınav veya yönetmenlikler, bitirilmesi gerekenler hepsi gözden geçirilecek. Yerli yerine konulacak. Tabii ki hızlı hareket etmek, girişimci olmak vaktidir. Elimiz ayağımız birbirine dolaşabilir. Eksikler tamamlanmalı, evraklar yerine ulaştırılmalıdır. Yurtdışında veya başka bir şehirde yapılacak organizasyon, sunum, toplantı, görüşmeler bugün yine gündem maddemizde yer alacak. Oradan oraya seyahatlerimiz olabilir. Haberleşiriz, konuşuruz, yazışırız. Sakin ve bilinçli şekilde bunları halletmeliyiz. Aceleye gelmemeli ancak zamanı da iyi kullanmalıyız. Nerelerde zorlanabiliriz. Biz tam yoluna koyduğumuz bir iş, başkaları tarafından beğenilmez veya eksik bulunur. Kurallara uygun değildir veya daha fazla sorumluluk alınmalıdır. Birileriyle görüşme ertelenebilir veya şimdilik istediğimiz kişiye ulaşamadığımız için beklememiz gerekebilir. Bir yakınımızın bize ihtiyacı olabilir. Yolculukla ilgili vize, pasaport işleri erkenden halledilmelidir. Bir evrak için koşturabiliriz. Bir kargomuzun takibi gerekebilir. Bütün bunlar çok zorlayıcı değil, ancak fazlasıyla dakik, biraz da sakinlikle ele almamızda yararlı olur.

BAŞAK Sevgili Başaklar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, paranın sağladığı güzelliklere düşkünlüğümüzü arttırıyor. İster istemez bunları elde etmek için harekete geçiyoruz. Ancak kendi kazancımız yeterli değilse biz de başkalarından veya farklı yollarla bunu elde etmek isteriz. Sözgelimi kredi kartlarımızın limitini aşabiliriz. Kredi çekmek isteyebiliriz. Ailemizden, eşimizden maddi yönde beklenti içinde oluruz. Bir başka olasılık, eşimiz-iş ortağımız veya başkaları çıkarlarını daha fazla öne alarak bizi zor durumda bırakabilir. Genel olarak bir isteğimiz var, fakat diğerleri bizim arzu ettiğimiz şekilde davranmıyor. Anlayışlı olmak kolay değil. Doğal olarak belli bir gerginlik duyabiliriz. Yatırım, uygun krediyle ev sahibi olmak, önemli ihtiyaçlarımız almak veya çocuklarımızın masraflarını tek başına karşılamak mecburiyeti doğabilir. Bunları makul bir şekilde halletmek gerekecek. Bu Dolunayda genel olarak psikolojik ve fiziksel anlamda kendimizden ziyade başkalarını düşünmek zorunda kalışımız bizi yorar. Sanki her şey başkaları için yapılıyor, bize bir şey kalmıyor gibidir. Bu sıkıntılar, bazı gizli saklı meseleler, özellikle finansal beklentiler karşılanmadığında, bize uygun düşmediğinde, birileri bizi rahatsız ettiğinde tepkisel davranabiliriz. Bu Dolunayda önemli olan, ayarımızı bilmektir. İster kendimiz, ister başkaları sınırı aşarsa, kendimizle yüzleşmeli, hatalarımızdan, yanlış kararlarımızdan ders çıkarmalıyız. Bu ders hoşumuza gitmese de, bunu hukuka uygun şekilde gözden geçirirsek, sıkıntıları aşabiliriz veya aşabilmek için elimizden geleni yapmalıyız.

TERAZİ Sevgili Teraziler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, ilişkide karşı tarafın arzu ve istekleri, bizden beklentileri canımızı sıkabilir. Anlaşmak için kendimizden ödün vermek istemeyiz. Fakat uygun bir dille konuşmamız, hukuk veya farklı bir şekilde konuya açıklık getirmemiz lazım. Tabii ki bu Dolunay illaki büyük anlaşmazlıkların göstergesi değil. Sözgelimi yeni bir tanışmayı da işaret edebilir. Bir toplulukta, bir dost sayesinde, bir şekilde karşımıza çıkan kişi bizi etkileyebilir. Sanki diğer yarımız gibidir. Bizde farklı duygular uyandırabilir. Eğer konu, ayrılmak, boşanmak gibi olumsuz durumlara işaret ise, bu Dolunayda hukuksal hakların, anlaşma maddelerinin, nafaka dahi olmak üzere meselelerin ele alınması mümkündür. Buna çocukların velayeti de dahil olmak üzere. Bu Dolunay görüldüğü gibi tamamen ortaklaşa yaşam, bir hayatın sürdürülmesi, belki bir ateşli aşkın simgesi olabilir. Kişiden kişiye değişse de, bugün eşimiz, iş ortağımız veya diğerleri aracılığıyla hayatı ele alacağız. Onların yaşamımızdaki yeri, bize hissettirdikleri ve bizim ne düşündüğümüz önemli olacak. Aslında zorlayıcı değil fakat anlaşmaya gönüllü olmadığımız bir durumdaysak, zorlayıcı bir gün olabilir. Ailevi sorumluluklar artabilir. Kendimize bir yol çizmek isterken, başkaları yolumuza çıkarak bize kendini hatırlatabilir. Ne denildiğini, ne diyeceğimizi bilmek zamanıdır.

AKREP Sevgili Akrepler, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, duygularınızı ve içinizde birikenleri yazıya söze dökerek rahatlamanın önemini vurguluyor. Bazen dış dünyanın kuralları veya en yakınımızda bulunan insanların tuhaflıkları bizi geriye çeker ve düşündürür. Böyle durumlarda insan alttan almakta zorlanır. Bir yandan adil düşünür, kibar davranır, şartlara göre hareket eder. Diğer taraftan bir anda sinirlenip, tepki gösterir. Tabii ki sakin olmak herkesin kolayca başarabildiği bir şey değildir. Kimi de, stresini çalışarak, tüm işlerini yoluna koymaya gayret ederek atmaya çalışır. Fakat bunun ayarı önemlidir. Çünkü beden ve zihin yorulabilir. Spor yapmak sözgelimi iyi bir stres atıcıdır. Dikkatli ve çok fazla yormayan aktiviteler iyi olacaktır. Bugün biraz baş ağrısı, tansiyon, ateş gibi sağlık şikayetlerimiz olabilir. Çok hızlı davrandığımız için, ufak tefek sakarlıklar yaşanabilir. Kendimize fazla yüklenmeyelim. Dolunayın görünümleri, biraz yoğunluğun sorumluluğun, bazı işleri düzenleme mecburiyetinin, ailevi konuların etkin olacağını gösteriyor. Aslında enerjimizi doğru yönlendirirsek, hepsinin altından kalkabiliriz. Bir kısım Akrepler bu Dolunayda sağlık kontrollerini yaptırabilir veya daha önce başlayan tedaviye devam edilebilir. Güzellikle ilgili operasyon düşünüyorsanız bugün yerine 9 Ekim Terazi yeni ayına kadar bir daha düşününüz. Bununla ilgili bir doktora danışabilirsiniz. İş görüşmeniz bir daha tekrarlanabilir. Bir yakınınız size ihtiyaç duyabilir. Sağlıkla ilgili evrak veya belgeler bu Dolunayda sizden istenebilir.

YAY Sevgili Yaylar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, gerek arkadaşlık ilişkilerinde gerek özel yakınlaşmalarda yaşanacak gelişmeleri işaret ediyor. Karşılaştığınız kişi sizde muhteşem duygular yaratabilir. Bir arkadaşlık aşka dönüşebilir. Sakin ve sessiz başlayan bir ilişki hızlı bir seyir alabilir. Bu sizde heyecan yaratır. Hamile kalmak işaretçisidir. Bu aslında istenen bir durumdur ancak şartlar sizi düşündürebilir. Bu Dolunay, duygularınızı açık ve net bir dille ifade etmenizi sağlar. Bunun karşılık görmesini istersiniz. İnsanların ilgisi üzerinize toplanır. Bir grupta yer alabilirsiniz veya kurabilirsiniz. Sosyal medya bunun yayılmasında etkili olur. Bugün adım atılan işler 9 Ekim Terazi burcunda oluşacak Yeniayda ivme kazanır. Bugünkü Dolunay, coşku ve özgüvenli hareket etmeye hatta risk almaya neden olabilir. İyi düşünmek gerekir. Bir projenin yürürlüğe konması, sanatsal-sportif girişimlerin sonuçlanmasını sağlar. Parasal konularda biraz zorlanabiliriz. İstediğimiz bir şeyi alırken, bütçemizi aşabiliriz. Başka yerlere de bakmanız faydalıdır. Belki daha ucuza halledebilirsiniz. Para sıkışıklığı yaşanabilir. Bir borcu ödemeniz gerekebilir. Taksitle bir alışverişte bulunabilir. Faizine dikkat edin. Bugün sizi tedirgin edecek tek bir konu var. O da riskli yatırım ve harcamalardan uzak durmak veya ölçüyü kaçırmamak. Bunun dışında çok büyük bir problem bu Dolunayda yaşanmaz.

OĞLAK Sevgili Oğlaklar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, ailemizin ihtiyaçları ve bizim yapmak istediklerimizin paraya endeksi oluşu ve doğal olarak bunu halletmek arzumuzu işaret ediyor. Kendi kaynaklarımız yeterli olmayabilir. Eğer düşük bir ücretle çalışıyorsak veya bütçemiz sınırlı ise, başkaları yoluyla bunu halletmek isteriz. Ancak bu umduğumuz gibi gelişmeyebilir. Belki biraz beklemeniz, sabırlı olmanız gerekecek. Zaten bu Dolunayda en çok öne çıkan konu, aileye ait meseleler, eve ait konular ve iş hayatımız olacak. Çünkü işimizden istediğimiz ücreti alamıyorsak, bu tüm hayatımıza etki edebilir. Çok olumsuz bir Dolunay değil. Ancak öyle her istediğimizi kabul ettireceğimiz bir durum yok. 9 Ekim Yeniayını beklememiz faydalı olabilir. Şimdi sabırlı olacağız. Bu Dolunayda ev içinde aktif bir çalışma, hareketlilik görülebilir. Bu yoğunluk iş, eğitim ve maddi konularda fazlalaşır. İnsanların bizden beklentileri, sorumluluklarımıza karşılık bizim isteklerimizin yükselişi doğaldır ki, gerginlik yaratır. Hangisi daha önemlidir, hangisine öncelik tanımak gerekiyor. Her ikisine de diyeceğim. Çünkü işe ağırlık versek, ev yaşamı etkilenir, eve ağırlık versek işimiz aksar. Sakince bir ajanda kontrolü, notlar almak, ilişkilerimizde olgun yaklaşımlar günün gerginliğini azaltabilir.

KOVA Sevgili Kovalar, 25 Eylül saat 05:52 Koç burcunda oluşacak Dolunay, Mars gezegeninin burcunuzda ilerlemesiyle etkili bir anlam kazanıyor. Bir hedefin, işin, projenin, isteğin, görüşmenin mutlaka halledilmesi arzunuzu yükseltiyor. O yüzden heyecanlısınız, arzulusunuz. Sabırsızlık da görülebilir. Sözgelimi bir belgenin, evrakın yerine ulaştırılması, bir sözün yerine getirilmesi, beklenen adımın atılması, startın verilmesi hayati bir önem taşıyabilir. Bunlarda yaşanabilecek gecikmeler, ertelemeler sizi rahatsız edebilir. Oysaki önümüzdeki 9 Ekim Terazi Yeniayı size yardımcıdır. Umutsuz düşünmeyiniz. Farklı bir yol, yöntem ve çözüm bulunur mutlaka. Bugünkü Dolunayda, yapmak isteyip yapamadıklarınız, söyleyip anlatamadıklarınız, koşturup yetişemedikleriniz, bunlar sizi yorar. Oysaki her zorlukta bir kolaylık var sözünü unutmayalım. Ayrıca bunların telafisi olur. Önemli olan sizin can sağlığınız diyelim. Dolunay bunların yanı sıra olumlu işaretleri taşıyor. Örneğin, ilişkideki sorunlar konuşularak halledilebilir. Evlilik veya iş ortaklığı gibi hayati kararlar bilinçli şekilde ele alınır, gözden geçirilir. Dikkatinizi toplamanız, odaklamanız halinde yanlışları, eksikleri görmeniz mümkün olur. Uzaklardan önemli bir haber gelmek üzeredir. Sizi engelleyecek tek şey, umutsuzluk ve sabırsızlık olur. Unutmayalım ki, doğan her yeni gün, bir mucizenin işaretçisidir.