24-30 Eylül haftalık burç yorumları

KOÇ

Sevgili Koçlar 25 Eylül saat 05:52 burcunuzda oluşacak Dolunay, daha önce isteklerimizi başkalarına ilettiğimiz halde eğer karşılık bulamadıysak bugün harekete geçerek dile getireceğiz. Ne olursa olsun gibi bir cümle belki sarf etmeyeceğiz ancak her şeyi bir başkasının eline de bırakmayacağız. Duygularımızı açık ve net dile getirmenin dürüstlük olduğunu düşüneceğiz. Tabii ki birileri hoşnut olmayabilir fakat size önem veren kişiler bu halinizi dikkate alacaklardır. Dolunayın bazı görünümleri bunun işaretçisidir. Özellikle partneriniz ve ilişki mevzularında bu iyiye işarettir. İçgüdüsel bir şekilde duyguların zirve yaptığı bir gündeyiz. Tabii ki ayarını da bileceğiz. Ben bunu istiyorum, senin beklentin nedir diyerek sorarsak, böylece karşı tarafın da niyetini öğrenmiş oluruz. Dolunayda dikkat edilecek husus, ciddiyetin bir hayli yüksek oluşudur. Tamam biz duygularımızı, niyetimizi açıklarız da, karşı taraf belli bir sınır koyabilir ve sorumlulukları hatırlatır. Sen de şunlara dikkat et, şöyle sorumluluklar var diyerek hatırlatmada bulunur. Bu işverenle görüşmelerde, iş yaptığınız kişilerle, iş görüşmelerinde etkilidir. Siz talebinizi iletirsiniz, onlarda kendi beklentilerini söylerler. Burada önemli olan eş, iş veya dış dünya ile olan her türlü ilişkimizde dengeli hareket etmeyi bilmek, ancak kendi arzularımızı da dile getirmektir. Tartışmadan, uzlaşıyla, karşılıklı ılımlı yaklaşımlarla bir sorun çıkmadan günü geçirebiliriz.