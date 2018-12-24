24-31 aralık haftalık burç yorumları

KOÇ Sevgili Koçlar 24-31 Aralık haftasında ailevi bağımız, güvencemiz ve geleceğimiz önemli. Hedefimizi belirlemeli ve buna göre yeni yollar, yeni yöntemler ve çözüm arayacağız. Bu kimi Koçlar için bir yuva kurmak anlamına geldiği gibi, birçoğunuz için okumak-çalışmak veya keşfetmek adına başka bir şehre, ülkeye yerleşmek anlamı da taşıyabilir. Eviniz ve aile olma duygunuz güçlüdür. Sorunlar karşısında belki geriye çekilmek isteği oluşabilir. Hiçbir şey yapmamak ve her şeyi oluruna bırakmak gibi. Ancak iyi biliyorsunuz ki, bir şeylerin başarılması, elde edilmesi için çabalamak gerekiyor. Hayaller tabii ki güzeldir. Fakat asıl önemli olan uygulanabilir oluşudur. BOĞA Sevgili Boğalar 24-31 Aralık haftasında yaşam şeklinize göre iş hayatından eğitime ve özel hayatınıza kadar her alanda güvence ve yarınların garantisi önem taşıyor. İnsan geleceğini temel bir güvenlik olgusu çerçevesinde kurmaya, yaşatmaya çalışacak. Yollar arayacak, hedefler koyacak ve yakınlarına elden geldiğince desteğini verecek. Hayali değil gerçekçi projelerin önemli olduğu bir haftadayız. Önümüzde yeni bir yıl başlıyor. Bildiklerimizi diğer insanlarla paylaşmak ve uygulanabilir hedeflerin peşine düşmek vaktidir. Ailemiz, yakınlarımız, çevremiz önemlidir. Sağlıklı gelişim yolundaki birey zaten, hedef koyabilen, bu hedefe varırken önüne çıkabilecek zorlukların farkında olarak ilerleyebilen kişidir. Yeni bir yıla adım atarken, finansal konularda daha dikkatli ve hesabımızı bilerek hareket etmemiz yararlı olacaktır.

İKİZLER Sevgili İkizler 24-31 Aralık haftası yeni bir yıla adım atmadan geçen bir yılı tekrar gözden geçirip, yeniye yer açabilmek, yeni bir sayfadan hayata bakabilmek halidir. Bunun yanı sıra haftaya baktığımızda maddi-manevi güvence olgusu önem taşıyor. Hem finansal hem de iş hayatımızla ilgili konuları ele alacağız. Geleceğimizi garanti altına alabilmenin yollarını araştıracağız. Önceliklerimizi tespit edeceğiz. Hayali düşünmeyeceğiz. Ne istediğimizi bilerek ve ideallerimiz çerçevesinde ele alacağız. İlişkimiz, başkalarıyla olan bağımız tabii ki önemli. Ancak bu alandaki gelişmelere gelir geçer tarzda değil, bir ömrü birlikte geçirmenin birleştirici ve bütünleştirici gözüyle bakarsak tatmin edici beraberlik yaşarız. YENGEÇ Sevgili Yengeçler 24-31 Aralık haftası hem geçtiğimiz bir yılın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki bir yılın hedeflerini belirleyebilmemiz yönünde önem taşıyor. Bu hafta, önceliklerimizi belirleyeceğiz. Hem güven içinde yaşamak hem de huzur bulmak istiyoruz. Zaman akıp geçerken insan kendisi için bir yol, bir hayat düşlüyor. Bunların hayal olarak kalmaması için, ciddi anlamda kendimizin farkında olmamız gerekiyor. Belki uzun yıllardır mücadele ettiniz. Şimdi rahat etmek, dinlenmek, bir başka şehirde yaşamınızı sürdürmekten yanasınız. Kim bilir belki de bunca telaşın içinde kendinize bakmayı, ilgilenmeyi unutmuştunuz. Şimdi kendinize yatırım yapma vaktiniz. Yengeçler artık, neyi isteyip istemediklerinin gayet net farkındalar. Buna göre bir tespitte bulunacaklar.

ASLAN Sevgili Aslanlar 24-31 Aralık haftası yeni bir yıla adım atmadan önceki son tarih aralığıdır. Hem giden yıla bir göz atıyoruz hem de gelen yılı umutla karşılıyoruz. Bu hafta duygular hassas olabilir. Birilerine ve hayatın kendisine karşı hisleriniz yoğundur. Hatta zaman zaman yalnız kaldığınızı ve tek başınıza mücadele etmenin sizi yorduğunu düşünebilirsiniz. Finansal konular, psikolojik ve bedensel yorgunluklar sizi durduruyor olabilir. Ancak toparlanmalıyız. Bakın önünüzde kocaman bir yıl var ve yeniden bir sayfa açmak gerekiyor. Hayal kırıklıklarını bir yana bırakmak kolay değil fakat hayat devam ediyor. Biz de ona ayak uydurmak için önceliklerimizi gerçekçi şekilde tespit edip yola devam etmemiz lazım. BAŞAK Sevgili Başaklar 24-31 Aralık haftası yeni bir yıla adım atmadan önceki zaman aralığı ve tabii ki kendi içinde böyle duygusal bir heyecanı ve hassasiyeti var. Bu hafta, ilişkimizi şöyle gerçekçi bir gözle ele alacağız. Almalıyız da. Sevgi, şefkat, empati gibi duyguların ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Aynı yolun yolcusu olmak, bir ömrü birlikte düşlemek ve farklı düşünsek bile aynı amaç üzerinde gönül gönüle verebilmek önemlidir. Bu varsa eğer, ilişki zaten her engele rağmen devam eder. Yoksa, üzülmek veya diretmek boşuna bir zahmettir. Yerleşim yerinizle ilgili yeni değişimler gündeme gelebilir. Eğer daha önce bu adım atıldıysa alışmak kolaylaşır. Bu hafta hem sosyal çevrenizle bağınızı hem de biraz önce değindiğim gibi özel hayatınızı gözden geçirmenin vaktidir. Gelişimden yana düşünmek, kısır bir döngünün içinde kaybolmamak gerekir.

TERAZİ Sevgili Teraziler 24-31 Aralık haftası 2017 yılına veda ediş ve 2018 için yeni hedefler belirleme zamanıdır. Koca bir yılı acı tatlı deneyimlerle geçirdik ve şimdi önümüzde bir yeni yıl başlıyor. Bu hafta, hem günlük hayatımızın düzeni hem de yaşadığımız toplum ve sorumluluklarımız üzerinde duracağız. Zorunlu olduğumuz işler, ilgilenmemiz gereken insanlar, başkalarının bizden beklentileri kendi hedef ve isteklerimizin önüne geçebiliyor. Yorulduğumuzun farkına bile varmıyoruz. Oysaki sağlıklı beden, huzurlu bir ruh, her türlü işin altından kalkmamızı sağlar. Şimdi biraz kendimize, amacımıza, hayatımıza bakmamız gerekiyor. Görev ve sorumluluklarımız tabii ki her zaman kıymetli. Ancak bizim de ihtiyaçlarımızı, önceliklerimizi saptamamız lazım. Yolculuklar, çevre değişikliği, eğitimden iş hayatına kadar etkili. Keşfedeceğiz, göreceğiz, ufkumuzu genişleteceğiz. AKREP Sevgili Akrepler 24-31 Aralık haftası 2018 yılına adım atmadan önceki son tarih aralığıdır. Hem bu yıl yaşadıklarımızı şöyle bir gözden geçireceğiz hem de gelen yıl için ne gibi hedeflerimiz var bunlar üzerinde düşüneceğiz. Bu hafta, aşk olarak nitelendirdiğimiz hangi güzellik varsa o bizim için kıymet taşıyacak. Bu sevdiğimiz kişinin varlığı ve onunla paylaştığımız özel anlar olabilir. Kimileri için çocuklarının geleceği ve onların öncelikleridir. Belki de bir bebeğin doğumudur. Yaratıcı tarzda yeteneklerimizi bir çalışma ile ortaya koyabilmek ve hedef belirlemektir. Bütün bu gelişmeler kişiden kişiye değişse de, bu hafta ne istediğimizi ve isteğimiz gerçekleştirmek adına neler yapabileceğimizi tespit edeceğiz. Çünkü parasal anlamda yeni yollar, olanaklar karşımıza çıkıyor. Bunları gelir geçer tarzda değil geleceğimizi düşünerek ele almak doğru olacaktır. Yollar, yolculuklar, fırsatlar, şanslar kapınızı çalarken, bunları geleceğinizi düşünerek değerlendirmek yararlı olacaktır.

YAY Sevgili Yaylar 24-31 Aralık haftası yeni yılın gelecek heyecanı, bitecek yılın yaşanmış tecrübeleriyle dolu bir tarih aralığıdır. Tabii ki bir yaş daha almış olmak, hüzün verebilir. Ancak bize kattığı olgunluk paha biçilmezdir. Bu hafta, hem böyle duygularla geçiyor hem de hedef belirleme ve bunları gerçekleştirme yönünde önem taşıyor. Finansal konulara bir bakacağız. Güven ve garanti olgusunu hayatımızda daim kılabilmenin yollarını düşüneceğiz. Tabii ki borçlarımız, bize sunulan destekler, ilişkilerimizin önemi bir hayli kıymetli. Birilerine güvenebiliriz. Bu dert değil. Fakat hayatımızı bir varsayım üzerine kuramayız. Jüpiter burcunuzda ilerliyor. Bu yeni girişimlerin işaretçisidir. Cesaret ve iyimserlik verir. Aynı zamanda derin düşünmek, ufkumuzu genişletmek, öğrenmek, bilgilenmektir. Şimdi bu güçlü destekten yararlanıp, geleceğimizi güvence altına alacak kararlar vereceğiz. OĞLAK Sevgili Oğlaklar 24-31 Aralık haftası yeni bir yıla adım atmadan önceki son tarih aralığıdır. Hem bitmekte olan yılın bize kattığı değerleri, tecrübeleri hatırlarız hem de gelecek yılın heyecanını içimizde hissederiz, umutlanırız. Bildiğiniz gibi yöneticiniz Satürn, size hayatınızı kuvvetli bir şekilde yapılandırmanız adına desteğini sunuyor. Jüpiter-Yay burcunda iç dünyanızın derinliklerini, cesaret duygunuzu, hayata olan direncinizi moral-motivasyonla güçlendiriyor. O zaman size düşen, yeni bir yıla adım atarken hedef bilincinizi garanti-güvence arzunuzu bilinçli bir şekilde yeniden tesis etmenizdir. Bu hafta, ilişkilerde güven olgusu, farkındalık, koruma ve kollanma duygusu, desteklenmek ve yüreklendirmek çabası önemli. İlişkinize bunları merkez alarak bakmalısınız. Dürüstlük, açıklık, yoldaşlık önemli. Bu olmadan mutlu olunamaz.