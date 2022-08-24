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24 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kuralları neler?

24.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekiliş sonuçları, 24 Ağustos akşam saatlerinde sorgulanmaya başlandı. Peki 24 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kuralları neler? Çekilişin kurallarına ve merak edilen diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

24 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kuralları neler?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar olmak üzere iki defa gündeme geliyor. Şans oyunu severlerin gözleri, 24 Ağustos itibarıyla Şans Topu çekilişinin sonuçlarına çevrildi. Peki 24 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kuralları neler? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekilişin başlangıç saati 20.00'dır. 24 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

24 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu kuralları neler?

ŞANS TOPU KURALLARI

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Anahtar Kelimeler:
şans topu Milli Piyango
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