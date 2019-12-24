24 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmesiyle bağlantısı olan beş kişinin ölüm cezasına mahkum edildiğini yazıyor. Ancak gazete, Suudi Arabistan başsavcısının dün yaptığı açıklamaya göre aralarında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bir danışmanının da olduğu iki en üst düzey kişinin aklandığını bildiriyor. Habere göre karar, Riyad'daki ceza mahkemesinde yaklaşık bir yıl süren ve gizlilik içinde yürütülen davadan sonra alındı. Kamuoyuna kapalı olarak yapılan duruşmalara katılan yabancı yetkililereyse ayrıntılar hakkında konuşmamaları talimatı verildi. İnsan hakları örgütleri, şeffaflıktan uzak olarak yapılan duruşmaların cinayette Veliaht Prens dahil üst düzey Suudi yetkililerin parmağı olduğu gerçeğinin üzerini örteceği uyarıları yapıyordu. CIA, geçen yıl, Suudi Arabistan'ın reddetmesine rağmen Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını bizzat Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna varmıştı. Öte yandan Kaşıkçı'nın en büyük oğlu Salah Kaşıkçı, mahkemeden çıkan kararları ”adil” olarak niteledi. Ancak Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, kararların ”kabul edilemez” olduğunu kaydetti. Kaşıkçı'nın çalıştığı Washington Post'un yayıncısı Fred Ryan da Cengiz'le aynı yönde görüş bildirerek Suudi Hükümeti'nin bağımsız soruşturmacılarla işbirliği yapmayı reddetmesi ve şeffaf olmaması nedeniyle davanın ”hileli” olduğunu söyledi.

New York Times ise küresel rakiplerinin içe kapanması ve geçmişte nüfuz sahibi oldukları bölgelerden çekilmesinden sonra Vladimir Putin liderliğindeki Rusya'nın nasıl güçlendiğine ilişkin bir değerlendirmeye yer veriyor. Amerika'nın Başkan Trump'ın azil meselesiyle meşgul olduğunu, İngiltere'nin ise Ocak ayı sonunda Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlandığını ve bu nedenle iç meselelere odaklandığını hatırlatan gazete, meydanın adeta Rusya'ya kaldığını yazıyor. Değerlendirmeye göre bir zamanlar Amerikan ve İngiliz etkisinin egemen olduğu Ortadoğu, Suriye savaşının gidişatını değiştiren Rusya'nın eksenine kaymaya başladı. NATO üyesi Türkiye'ye gelişmiş füze savunma sistemi satan Rusya, Amerika'nın Arap dünyasındaki en yakın müttefiki Suudi Arabistan'la milyarlarca dolarlık sözleşmeler imzaladı. Rusya ayrıca Amerika'nın bir diğer kilit müttefiki Mısır'la yakınlaştı, Libya'daki iç savaşın önemli oyuncularından biri haline geldi ve Çin'le ittifaka benzemeye başlayan bir ilişki içine girdi. Gazete, Rusya'yla ilgili olarak kafaları en çok kurcalayan sorunun 11 saat dilimi olan dev bir ülkenin ekonomik açıdan çok güçlü olmamasına rağmen nasıl bu kadar etkili hale geldiği olduğunun altını çiziyor. Putin'e göre bu sorunun yanıtlarından biri, çok fazla güç sahibi olmak değil, mevcut gücü doğru şekilde kullanmak. Rusya ayrıca ekonomisi Amerika'nınkinin onda birinden küçük olmasına ve küresel kültürel arenadaki kısıtlı etkisine rağmen ”siyasi teknolojiler” olarak bilinen yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerden bazıları basit gerçekleri karmaşık komplo teorileriyle bulandırmak, siyasi rakipleri vatan haini ya da toplum düşmanı ilan etmek, sahte ya da yanıltıcı haberleri pompalamak. Gazete, Putin'in bu taktiklerle dünyanın dört bir yanındaki otokrat liderlere de ilham kaynağı olduğunu kaydediyor.