24 Aralık hava durumu | 30 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Hem Meteoroloji hem AFAD hem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çok kuvvetli olacak!

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. "24 Aralık Salı (bugün) hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan son hava durumu tahminleri neticesinde 24 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin ve Çanakkale'de kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Hava durumuyla ilgili AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarılar gelirken; Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İşte 24 Aralık hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ile Karaman, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İL İL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir, Uşak, Manisa, Denizli, Adana, Mersin çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Batı Akdeniz, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TURUNCU KODLA UYARI VERİLEN 6 İL

Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla

SARI KODLA UYARI VERİLEN 24 İL

Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA: ANONSLAR YAPILIYOR

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapıldığı bildirildi.

İçişleri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi; "Turuncu Uyarı verilen 6 ilimiz için köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, Emniyet ve Jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmaktadır.

ANTALYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Antalya’da 24 Aralık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir.

Turuncu Uyarı verilen illerimizde aşırı yağışlar neticesinde; AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan: 7.749 personel, 3.118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa hazır beklemektedir.

Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz."

AFAD DA HAVA DURUMU İÇİN UYARDI

AFADdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yer yer aşırı;

Muğla’da şiddetli ve yer yer aşırı; İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli;

Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

24 ARALIK SALI (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu