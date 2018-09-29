24 bin çocuk atla terapi gördü

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nda engelli çocuklara vücut dengesi, gövde kontrolü ve ritmik yürümede at ile terapi yöntemiyle tedavi uygulanıyor. 2006 yılında başlanan at ile tedavi yöntemiyle şu ana kadar yaklaşık 24 bin çocuk tedavi gördü. Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Erdener Balıkçı yurt içinin yanı sıra yurt dışında da birçok hastanın tedavi için geldiğini, doktor tavsiyesi ve doktor takibi altında tedavi yapılan hastalarda gelişme gözlendiğini söyledi.

Kocaeli Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ve Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu'nun ortak gerçekleştirdiği atla terapi yöntemiyle 2006 yılından itibaren engelli çocuklara tedavi uygulanıyor. Engelli çocuklar atlar üzerinde gövde ve vücut dengesi kontrolünü sağlıyorlar. Terapiyle birlikte Serebral Palsi (beyin felci) hastası çocukların yürümelerinde ve vücut dengelerinde gelişmeler sağlanıyor. Kocaeli Üniversitesi Kartepe Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Erdener Balıkçı, "2002 yılında kurulan okulumuzda 2006 yılından bu yana atlı terapi yöntemiyle tedavi amaçlı hizmet vermekteyiz. Özellikle Sereblal Palsi hastalarımıza çocuk-büyük fark etmeksizin her grupta atla terapi uygulamaktayız. Normalde dünyada 5'inci yüzyıldan bu yana kullanılmaktayken bizde bu sektör çok yeni ve daha çok bakir bir alan. Kocaeli Üniversitesi de bunu üniversite bazında yapan ilk yer. Bilimsel veriler içerisinde tıp fakültesinin ortak çalışmasıyla bunları yapmaktayız. Bu süre içerisinde her gün yaklaşık 6 ile 8 arası hasta gelmekte ve 2006 yılından bu yana haftanın 5 günü yapılan bu seanslarda yaklaşık 24 bine yakın bir hasta potansiyeli demektir. Doktor tavsiyesi ve doktor takibi altında tedavi yapılan hastalarda gelişmenin olduğu gözlendiği hasta grubuyla devam etmekteyiz. Hasta bunu reddediyorsa veya kabul etmiyorsa tedavinin devamı sağlanmamaktadır." dedi.