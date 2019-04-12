24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek, şartlar ne? 2019 kadın polis adayları nasıl bir yol izleyecek?

dönem POMEM başvuruları 8 Nisan tarihinde başlamıştı. Yapılan duyuruya göre alınacak 3.000 kadın polis memurunun 2.500’ü lisans, 500’ü ise önlisans mezunları arasından seçilecek. Başvurular için ise son gün 22 Nisan. Bu tarihten sonra bir daha başvuru yapılamayacak. Birçok devlet işleminde olduğu gibi polis olmak isteyenler de başvurularını online olarak yapacaklar. https://www.pa.edu.tr adresinden başvuru tamamlanabilecek. Başvurunun sonrasında ise sınava çağrılan ve başarılı olan adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polis olmak için gerekli eğitimi alacaklar. Adayların polis olarak atanabilmeleri için bu eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekiyor.

24. dönem POMEM kadın polis alımı ile alakalı tüm detayları incelemek için TIKLAYINIZ!

KADIN POLİSLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis olarak görev yapmak isteyenler belirli başvuru kriterlerini karşılamak zorundalar. Yayımlanan kılavuzda bu şartlar açık olarak belirtilmiş. Adayların ön başvuruları kabul edilmiş, sınavlarda başarılı olmuş olsalar bile sonraki aşamalarda bilgilerinde eksiklik ya da farklılık olduğu tespit edilenlerin ataması yapılmayacak. Adaylar kendileri ile ilgili gerçek bilgileri vermek ile yükümlüler.

Adaylardan istenen şartların bir kısmı ise şu şekilde;

T.C. vatandaşı olmak,

Önlisans veya lisans mezunu olmak. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen eğitim kurumlarından mezun olması,

Lisans mezunlarının i2017 veya 2018 KPSS sınavından P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunlarının 2018 yılı KPSS sınavından P93 puan türünden (70,00) veya üzerinde puan almış olması,

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için ise KPSS puan alt şartı düşürülmüş. Lisans P3 puanının en az (48,00), KPSS ön lisans puanı P93 türünde ise en az (56,00) almış olmak yeterli.