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24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek, şartlar ne? 2019 kadın polis adayları nasıl bir yol izleyecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 07:09 | Son Güncelleme

24. dönem POMEM başvuruları devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre 3 bin kadın polis alınacak. Polis Akademisi’nin açıklamasında alınacak kadın polis sayısı ile birlikte başvuru detayları da yayımlandı. Bu duyurunun ardından polis adayı olmak isteyenler başvuru şartlarını aramaya başladılar. 24. dönem POMEM başvuruları için nasıl bir yol izlenecek, kadın polis olmak için şartlar neler?

24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek, şartlar ne? 2019 kadın polis adayları nasıl bir yol izleyecek?
  1. dönem POMEM başvuruları 8 Nisan tarihinde başlamıştı. Yapılan duyuruya göre alınacak 3.000 kadın polis memurunun 2.500’ü lisans, 500’ü ise önlisans mezunları arasından seçilecek. Başvurular için ise son gün 22 Nisan. Bu tarihten sonra bir daha başvuru yapılamayacak. Birçok devlet işleminde olduğu gibi polis olmak isteyenler de başvurularını online olarak yapacaklar. https://www.pa.edu.tr adresinden başvuru tamamlanabilecek. Başvurunun sonrasında ise sınava çağrılan ve başarılı olan adaylar Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polis olmak için gerekli eğitimi alacaklar. Adayların polis olarak atanabilmeleri için bu eğitimlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekiyor.

24. dönem POMEM kadın polis alımı ile alakalı tüm detayları incelemek için TIKLAYINIZ!

KADIN POLİSLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis olarak görev yapmak isteyenler belirli başvuru kriterlerini karşılamak zorundalar. Yayımlanan kılavuzda bu şartlar açık olarak belirtilmiş. Adayların ön başvuruları kabul edilmiş, sınavlarda başarılı olmuş olsalar bile sonraki aşamalarda bilgilerinde eksiklik ya da farklılık olduğu tespit edilenlerin ataması yapılmayacak. Adaylar kendileri ile ilgili gerçek bilgileri vermek ile yükümlüler.

Adaylardan istenen şartların bir kısmı ise şu şekilde;

T.C. vatandaşı olmak,

Önlisans veya lisans mezunu olmak. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen eğitim kurumlarından mezun olması,

Lisans mezunlarının i2017 veya 2018 KPSS sınavından P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunlarının 2018 yılı KPSS sınavından P93 puan türünden (70,00) veya üzerinde puan almış olması,

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için ise KPSS puan alt şartı düşürülmüş. Lisans P3 puanının en az (48,00), KPSS ön lisans puanı P93 türünde ise en az (56,00) almış olmak yeterli.

01 Ocak 1990 ve sonraki tarihlerde doğmak (18 yaşından sonra yapılan yaş düzeltmelerinde adayın düzeltmeden önceki yaşı göz önüne alınacak),

Kadın adayların boyunun 162 cm’den kısa olmaması ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 aralığında olması,

Başvuru yapacak kişinin silah taşımasının ya da silahlı görev yapmasının önünde hukuki bir engelinin olmaması,

Sağlık yönetmeliğinde yer alan sağlık şartlarını taşımak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden dolayı tedavi görmemek, tedavi görmüş olmamak,

Sağlık nedenleri hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturmasının ve arşiv kaydının olumlu olması,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesindeki süre şartları tamamlanmış olsa bile adayın kendisinin ve evli olan adaylar için aynı zamanda eşinin memur olmasını engelleyecek suçlara adının karışmamış olması.

Adayın kendisinin veya eşinin kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olsa dahi bir yıl veya üzerinde hapis cezasına mahkum olmaması,

Adayın kendisinin veya eşinin adının fuhuşa, fuhuş yapılan alanları çalıştırmaya, genel ahlak ve edebe aykırı se görüntü kaydı yapmaya karışmamış olması,

Adayın kendisinin veya adının uyuşturucu, uyarıcı madde satışına, kumar oynatmaya dair suçlara karışmamış olması,

Affa uğransa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılma kararı çıksa bile Anasayal düzene karşı işlenen suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet, irtikap, rüşvet gibi suçlardan soruşturma altında olmamak, bu suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Başvuru tarihinde siyasi parti be bunlara bağlı kuruluşların üyesi olmamak

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