HABER

24. Dönem POMEM mülakat sınavı 30 Temmuz’da başlayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, 24.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 24. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri) giriş sınavı ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasını geçen adaylar için mülakat sınav tarihlerinin açıklandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24. dönem POMEM giriş sınavı “ön sağlık kontrolü” ve “fiziki yeterlilik” aşamasını başarıyla geçen adayların mülakat sınavı 30 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.
Adayların sınav giriş belgeleri, sınav tarihlerinden önce Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr internet adresinden yayınlanacağı belirtildi.

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandıCezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı
Kıraç, Devrek’te hayranlarını coşturduKıraç, Devrek’te hayranlarını coşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.