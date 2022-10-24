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  4. 24 Ekim 2022 hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Yeni hafta hava durumu tahminleri İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 il için belli oldu!

24 Ekim 2022 hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Yeni hafta hava durumu tahminleri İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 il için belli oldu!

24.10.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika hava durumu tahminleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftanın son 2 gününde hava sıcaklıkları yükseldi fakat Meteoroloji yeni hafta için bazı illere yağış uyarısında bulundu. Peki, 24 Ekim 2022 hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? İşte, 24 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri...

24 Ekim 2022 hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Yeni hafta hava durumu tahminleri İstanbul, Ankara, İzmir dahil 81 il için belli oldu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 24 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre; 24 - 30 Ekim haftasında sıcaklıkların batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 24 Ekim 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri ve detaylar haberimizde...

Hava durumu

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (24 EKİM - 30 EKİM 2022)

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK TAHMİN (HARİTALI)

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu

Hava durumu


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