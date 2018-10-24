24 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi için plan yapmakla doğrudan suçladığını yazıyor. Gazete, Erdoğan’ın açıklamalarından birkaç saat sonraysa Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın kendisini ayakta alkışlayan petrol şirketleri yöneticileri, bankerler ve işadamlarıyla Riyad’da düzenlenen yatırımcı konferansında bir araya geldiğini bildiriyor. Habere göre Kaşıkçı’nın ölümü, Amerika’nın iki kilit müttefiki Türkiye ve Suudi Arabistan’ı karşı karşıya getirdi. New York Times, Veliaht Prens’in Suudi Arabistan içindeki iktidarı ve itibarı Kaşıkçı meselesi nedeniyle sarsılmış gibi görünmese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhammed Bin Selman’ı dünyanın geri kalanının gözünde itibarsızlaştırmaya çalışmaktan geri adım atacağa benzemediği yorumunda bulunuyor. Ortadoğu uzmanı Aaron David Miller, bu konuda, Suudiler’in bu sefer ne parayla ne de petrolle üzerlerine bulaştırdıkları lekeyi çıkarabileceklerini kaydediyor. Öte yandan Erdoğan, gazeteye göre dünkü konuşmasını Kral Selman ve Başkan Trump’a hitaben yaptı. Erdoğan, Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bir başka yorumu ise Erdoğan’ın, Veliaht Prens’i Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde zayıflatma girişiminin, Muhammed bin Selman’ı önümüzdeki 50 yıl boyunca Suudi Arabistan’ın hükümdarı olarak karşısına almaya değeceğini düşündüğü şeklinde.

Washington Post ise Arap ülkelerinin Kaşıkçı meselesinin bölgesel istikrarsızlığa neden olmasından korktuğunu yazıyor. Gazete, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi krallığının güç ve istikrarının Kaşıkçı’nın ölümü nedeniyle ciddi tehdit altında olmasının, bölgedeki birçok Arap ülkesinde tedirginliğe yol açtığını bildiriyor. Kimi Arap ülkeleri Prens’in emelleri, kibirli tavırları, Suudi Arabistan’ın zenginliği ve bölge çapında baskın olması nedeniyle endişeli. Ancak bu ülkeleri en çok kaygılandıran, Suudi Arabistan’ın statüsünün ve Amerika’yla olan yakın ilişkilerinin tehlikeye girmesinin kendi güvenlik ve istikrarlarına yönelik de bir tehdit unsuru haline gelmesi. Gazetenin görüş aldığı bir Körfez ülkesi yetkilisi, Kaşıkçı meselesinin Amerika’yla olan ilişkileri nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Yetkili, Trump Yönetimi’nin Kongre ve kamuoyundan gelen baskılar karşısında Riyad’la yaptığı işbirliğinden geri adım atmasının Körfez ülkelerinin güvenliğini tehdit edeceğini ve İran’ın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleme fırsatı yakalayacağını kaydetti. Adı açıklanmayan bir başka Körfez ülkesi yetkilisi ise Arap dünyasının Amerika’yla olan ilişkilerinin Suudi Arabistan üzerinden yürütüldüğünü söylüyor ve “Suudi Arabistan olmazsa bölgenin liderliğini kimin üstlenecek?” sorusunu soruyor.