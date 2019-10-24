24 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump'ın dün yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusunda ”kalıcı” ateşkes sağlandığını ve Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını bildirdiğini yazıyor. Gazete, Rus güçlerin, daha önce Amerika ve Suriyeli Kürt müttefiklerinin elinde bulunan bölgelere girmeye başlamasına rağmen durumu büyük bir diplomatik zafer olarak nitelediğini kaydediyor. Habere göre Trump, Suriye'deki duruma ilişkin olarak, ”Bu bizim, Amerika'nın elde ettiği bir sonuçtur, başka hiçbir ülkenin değil, bu kadar basit,” ifadesini kullandı. Beyaz Saray'da konuşan Trump, ”Bu kanlı kum üzerinde bırakın başkaları savaşsın,” dedi. Ancak gazete, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kesimlerin Trump'ın zafer olarak ilan ettiği sonuçtan memnun olmadığının altını çiziyor. Bunun nedeni, çok sayıda Kongre üyesinin Trump'ın IŞİD direnişinin ve Rusya, İran ve Esat'ın bölgesel nüfuzunu pekiştirmesinin kapısını açtığını düşünmeleri. Öte yandan Trump, ”ülkesini çok seven bir insan” olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti ve Kürt liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'yle ortaklığı sürdürme sözü verdi.

Washington Post bugün ayrıca Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna politikasından sorumlu yetkilisi Laura Cooper'ın dün Kongre'de kapalı kapılar ardında ve güvenli bir salonda ifade vermesinden önce bir grup Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesinin salona baskın düzenlemesiyle ilgili haberi aktarıyor. Habere göre başını Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık yandaşlarından Florida temsilcisi Matt Gaetz'in çektiği 30'dan fazla üye, gizli oturumun yapılacağı salonu bastı. Cumhuriyetçi grup, veri sızıntısını önlemek için sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı, hatta cep telefonuyla girmenin yasak olduğu salona ellerinde telefonlarıyla girdi. Matt Gaetz ve beraberindekiler, azil soruşturması kapsamında düzenlenen oturumların gizli yapılmasından şikayet etti. Cumhuriyetçi üyeler, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Demokratlar'ı 2016 başkanlık seçimi zonucunu değiştirme girişiminde bulunmakla da suçladı. Gazete, bu eylemin dün Amerika'nın Ukrayna'daki en üst düzey diplomatı olan William Taylor'ın Trump'ın Ukrayna yardımını Bidenlar'ın soruşturulması şartına bağladığını doğrulamasından bir gün sonra yapılmasının zamanlama açısından manidar olduğu yorumu yapıyor. Cumhuriyetçi üyelerin güvenli salonu basması, Savunma Bakanlığı yetkilisi Laura Cooper'ın ifade vermesini beş saat geciktirdi. Gazete, eylemi, azil soruşturması ilerledikçe Trump'ın en büyük destekçilerinin paniğe kapılmaya başladığı şeklinde yorumluyor.