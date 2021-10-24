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24 Ekim Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 24 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

24.10.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona eriyor. 24 Ekim Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda çekiliş saatine az bir süre kala sonuçlar da merak konusu oldu. Peki 24 Ekim 2021 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 24 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

24 Ekim Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 24 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 24 Ekim Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 24 Ekim Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

24 EKİM PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 24 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş geçtiğimiz Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp, 5 kazanan 8 kişi 4.906,55 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 1,6,18,23,30,9 olup, joker 9 rakamı olmuştu.

Bugün 24 Ekim tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak. Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

24 Eylül Şans Topu çekilişi sonuçları belirlendiğinde aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.


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