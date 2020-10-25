24 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim 2020!

24 Ekim 2020 Sayısal Loto sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Şans oyunu ile ilgili olan vatandaşların bir kısmı da Sayısal Loto sonuç sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Sayısal Loto çekilişi canlı olarak millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Sayısal Loto sonuçları çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar için yine millipiyangoonline.com internet sitesindeki ilgili alanda kontrol edilebiliyor. Sitedeki sorgulama alanı kullanılarak bilete çıkan ikramiye de öğrenilebiliyor. İşte şans oyunu meraklılarının heyecanla beklediği Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim 2020 ve Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ile ilgili her şey...
Sayısal loto sonuçlarını büyük bir merakla bekleyen vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişi kaçta yapılacak sorusunun cevabı da araştırılmaya devam ediyor. Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştiriyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.45’te Seda Sayan’ın sunumuyla TV8 ekranlarından canlı yayınlandı.
24 Ekim’de gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi doğrultusunda Sayısal Loto sonuçları heyecanla araştırılmaya devam ediyor. Yapılan çekiliş doğrultusunda 24 Ekim Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar 1-13-15-27-59-75+28(joker) olarak belirlendi.
Bilet ile alakalı sorgulama işlemleri de aşağıdaki link aracılığıyla kolayca yapılabiliyor. İsteyen vatandaşlar çekiliş videosunu da çekiliş yayını bitmiş olsa ahi millipiyangoonline.com üzerinden paylaşılan çekiliş videoları sayesinde tekrar izleyebiliyor.
Sayısal Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyunda bir kolonda 90 numara yer alıyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretleniyor. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor.
Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.
Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar. Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ama 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlar. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyon. Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. Altıncı kategori olan “2 bilen” ise kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak geçiyor.