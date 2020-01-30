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24. EMITT Fuarı kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber, 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020'de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz" - "Başta Ege olmak üzere Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor. 40'tan fazla aynı bölgeye giden turistler var. Eğer onları yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırmamız kaçınılmaz olacaktır"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber, 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020'de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz." dedi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24. kez kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Turizmde onlarca yıldır süregelen anlayışı değiştirmenin, yerleşik kalıpların yıkılabilmesinin kolay olmadığını belirten Ersoy, Dünya Turizm Örgütünün öngörülerinin üzerinde büyüyen 1,5 milyar turist ve 1,5 trilyon dolarlık dünya turizm pastası olduğunu ifade etti.

Bütün ülkelerin sektörün büyümesinin farkında olduğuna ve gelirden pay almak istediğine değinen Ersoy, "Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte 2023 hedeflerimizi revize ederek, 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020'de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, sayıları vermenin kolay olduğunu, gereğinin yapılmasının ise özveri istediğini söyledi.

Dünya ortalamasının üzerinde iş yapmak isteyenlerin çalışma şekillerini ve stratejilerini değiştirmeleri gerektiğini anlatan Ersoy, "Turizmden yüksek gelir elde edenlerin pozisyonlarını korumak, yeni oyuncuların ise pay almak istediği bir ortamda, bizim çok daha gayretli ve değişim politikalarına açık olmamız gerekiyor. Bu bağlamda ilk önemli değişikliği de başlattık. Her şeyi devletten beklemek yerine devletle daha hızlı hareket etmek, daha büyük hedeflere ulaşma yönünde ilk adımı atarak rakiplerimizin yıllar önce hayata geçirdiği Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansını sektöre kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumdan şikayet etmek yerine sektörün şartlara dayanıklılığını arttırmak, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerektiğini vurgulayan Ersoy, bunun ilk adımının da markalaşmak ve yoğun tanıtım olduğunu dile getirdi.

- "Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor"

Bakan Ersoy, tanıtım bütçesinin 2018 yılında 18, 2019'da 75 milyon dolar olduğunu ve bu sene de bütçeyi 180 milyon dolara çıkardıklarını kaydetti.

Turizm gelirlerinin yüzde 40'ının Marmara, yüzde 40'ının Akdeniz, yüzde 10'unun Ege, kalan kısmın da Anadolu'nun diğer bölgelerinden elde edildiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sürdürülebilir bir politika değil. Başta Ege olmak üzere Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor. 40'tan fazla aynı bölgeye giden turistler var. Eğer onları yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple her bölgenin kendi turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni yatırım ve tanıtım politikaları üzerinde çalışıyoruz."

Turizm hedeflerine ulaşmak için gelirlerin tabana yayılması gerektiğine dikkati çeken Ersoy, geniş kitlelerin turizm gelirinden pay almaları sağlanamadığı zaman politikaların sürdürülebilir ve kalıcı olmayacağının altını çizdi.

Bakan Ersoy, her şeyin devlet eliyle çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Devletin işini doğru yapması kadar sektörün kendi içinde doğrularla yanlışları ayırması oldukça önemli. Günü kurtarma mantığından, dönemsel hesaplar peşinde koşmaktan, kişi ya da kurum odaklı düşüncelerden artık kurtulmak zorundayız. Cesur olacak, küresel düşünecek, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket edeceğiz. Ülkemiz kazanırsa hepimiz kazanırız." şeklinde konuştu.

Daha sonra Bakan Ersoy, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler, açılışın ardından fuar alanını gezdi.

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