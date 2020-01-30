24. EMITT Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber, 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020'de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz." dedi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 24. kez kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Turizmde onlarca yıldır süregelen anlayışı değiştirmenin, yerleşik kalıpların yıkılabilmesinin kolay olmadığını belirten Ersoy, Dünya Turizm Örgütünün öngörülerinin üzerinde büyüyen 1,5 milyar turist ve 1,5 trilyon dolarlık dünya turizm pastası olduğunu ifade etti.

Bütün ülkelerin sektörün büyümesinin farkında olduğuna ve gelirden pay almak istediğine değinen Ersoy, "Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte 2023 hedeflerimizi revize ederek, 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist, 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020'de ise 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz." diye konuştu.