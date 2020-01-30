24. EMITT Fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC'nin yıllardır ambargo ve izolasyon altında olduğunu belirterek, "Ama bizim güvencemiz ana vatanımız Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarımız sayesinde yapılan işbirlikleriyle turizmde belli bir noktaya geldik. İnanıyorum bu çalışmalarla daha da ileri gideceğiz." dedi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 24. kez kapılarını açtı.

Fuarın açılış konuşmasına Elazığ'da meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek başlayan Üstel, hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Üstel, dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen, Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre turizmde her geçen gün büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın seyahat ettiğini kaydeden Üstel, "Yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında bu pastadan ülkelere pay düşmektedir. Biz de KKTC olarak bu pastadan ne kadar çok daha lokmayı alabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. KKTC Akdeniz Bölgesi'nde turizmde birinci. Gerek doğası ile gerek tarihi zenginlikleriyle gerek turizmin değişik alanlarında ve deniziyle ve senenin 10 ayı güneş olan bir ada ve bu adada turizmin her türlü çeşidini yaşamak mümkündür. " diye konuştu.