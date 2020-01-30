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24. EMITT Fuarı kapılarını açtı; stantlarda renkli görüntüler oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

  24'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) 24'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin yer aldığı fuarda katılımcılar ülkelerini ve şehirlerini tanıtıyor.

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 2 Şubat'a kadar devam edecek fuara çok sayıda ülke ve şehir tanıtım amacıyla katıldı. Stantların önünde ise, renkli sahneler yaşandı. Pek çok ülke, katılımcılarının ilgisini çekmek için kültürlerine ait dans, müzik ve yemekleri sergiledi.

Fuara katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca fuarın geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu belirterek, “Oda başkanları, turizmciler bütün Fethiye ekibi buradayız. Dünyanın en prestijli fuarlarından bir tanesi. Geçen dönemde de birçok fuara katıldık. Onların sonuçlarını da alıyoruz. Geçen sezon yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı yakaladık. Önümüzdeki sezon için de çok umutluyuz. Aldığımız veriler de o yönde. Rezervasyonların bitmesine 3 ay kalmasına rağmen yüzde 50 oranında doluluk yakalamış durumdayız. Turist kalitesinde ve sayısında artış bekliyoruz" dedi.

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, Antalya'ya komşu olmalarına rağmen Mersin'deki turist sayısının düşük olduğunu dile getirerek, “Mersin her haliyle güzel ve önemli tarihi kültürel birikimi olan bir şehir. Birçok medeniyete ve semavi dinlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Ancak istediğimiz konumda değil. Yatırımlar almamız lazım. Yerli ve yabancı turistleri Mersin'e davet ediyoruz. Görülmesi gereken bir kent. Antalya'nın 12-13 milyon ziyaretçisi var. Komşu il Mersin'de 100 bini bile bulmuyor" diye konuştu.

Fuarın ilk günü olmasına rağmen bütün stantlarda katılımcı sayısı ise oldukça fazla. Fuara katılan Gamze Atlı ise, “Her sene ziyarete geliyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Hem kurumsal hem bireysel olarak güzel bir iletişim ağı oluşturuyor. Hem yabancı ülkelerin hem de ülkemizin stantlarına bakacağız" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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