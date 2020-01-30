24. EMITT Fuarı kapılarını açtı; stantlarda renkli görüntüler oluştu

Elif YAVUZ-Özgür KUMANOVALI-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) 24'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin yer aldığı fuarda katılımcılar ülkelerini ve şehirlerini tanıtıyor.

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 2 Şubat'a kadar devam edecek fuara çok sayıda ülke ve şehir tanıtım amacıyla katıldı. Stantların önünde ise, renkli sahneler yaşandı. Pek çok ülke, katılımcılarının ilgisini çekmek için kültürlerine ait dans, müzik ve yemekleri sergiledi.

Fuara katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca fuarın geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu belirterek, “Oda başkanları, turizmciler bütün Fethiye ekibi buradayız. Dünyanın en prestijli fuarlarından bir tanesi. Geçen dönemde de birçok fuara katıldık. Onların sonuçlarını da alıyoruz. Geçen sezon yüzde 100'e yakın bir doluluk oranı yakaladık. Önümüzdeki sezon için de çok umutluyuz. Aldığımız veriler de o yönde. Rezervasyonların bitmesine 3 ay kalmasına rağmen yüzde 50 oranında doluluk yakalamış durumdayız. Turist kalitesinde ve sayısında artış bekliyoruz" dedi.