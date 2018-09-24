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24 Eylül Amerikan Basınından Özetler

24.09.2018 20:17 | Son Güncelleme

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24 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, ikinci bir kadının daha Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh’ya cinsel istismar suçlaması yönelttiğini yazıyor. Gazete, New Yorker dergisinin haberine göre suçlamaların Kavanaugh’nun Yale Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı olan Deborah Ramirez isimli kadına ait olduğunu bildiriyor. New Yorker dergisine konuşan Ramirez, hafızasında bazı eksiklikler olsa da hem kendisinin hem de Kavanaugh’nun içki içtikleri partide Kavanaugh’nun teşhircilik yaptığını söyledi ve Federal Soruşturma Dairesi FBI’ın konuya ilişkin soruşturma açması gerektiğini kaydetti. Suçlamaları reddeden Kavanaugh ise bunun karalamadan başka anlamı olmadığını savundu. Öte yandan Senato Yargı Komisyonu’nun Demokrat Partili kıdemli üyesi Dianne Feinstein, bu yeni iddialar üzerine Kavanaugh’ya ilk suçlamayı yönelten Christine Blasey Ford’un komisyon önünde Perşembe günü vermesi planlanan ifadenin ertelenmesi gerektiğini söyledi. Ramirez’in suçlamalarından en az dört Demokrat Partili senatörün haberdar olduğunu bildiren gazete, en az iki senatörün suçlamalarla ilgili inceleme başlattığını kaydediyor.

New York Times ise New York’ta bu hafta başlayacak olan Birleşmiş Milletler toplantıları sırasında Başkan Trump’ın bu yıl sergilemesi muhtemel tavırla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, geçen yılki genel kurul toplantıları sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u “roket adam” sözleriyle küçümseyen, Kuzey Kore’yi haritadan silmekle tehdit eden Trump’ın bu yıl bunun tam tersi niteliğinde tavır takınabileceğini yazıyor. Habere göre danışmanları, Trump’ın kurnaz düşmanlarla yakın ilişkiler kurma konusunda aşırı istekli davranışlarda bulunmasının büyük bir risk oluşturduğu görüşünde. Bu nedenle danışmanları, Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle hazırlıksız şekilde doğrudan görüşmesini engellemek için sessiz bir çaba içine girmiş durumda. Danışmanlar ayrıca Trump’ın Amerika’nın Kuzey Kore’ye yönelik baskıları sürdürmesini engelleyecek ödünler vermesi olasılığının da önüne geçmeye çalışıyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’le olan görüşme ise gazeteye göre bazı sorunları beraberinde getiriyor. Moon, Kore Savaşı’nı resmi olarak sona erdirecek anlaşmayı imzalaması için Trump’a baskı yapıyor. Ancak Trump’ın danışmanları, Amerika’nın Güney Kore’yle yaptığı ortak askeri tatbikatları sona erdirerek yeteri kadar ödün verdiğini öne sürüyor ve Kim Jong Un’a verilecek başka tavizlerin, Kim’in Trump’la oyun oynadığı havası yaratmasından korkuyor.

Wall Street Journal ise New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarının İran’ı konu alacak oturumlarının Amerika ve Avrupa arasında yaşanacak bir yüzleşme havasında geçeceğini yazıyor. Gazete, Trump’ın Salı günü dünya liderlerine hitaben yapacağı konuşma dahil Birleşmiş Milletler platformunu, İran’ı kınamak ve yaptırımlarla daha da tecrit etmek için uluslararası destek toplama fırsatı olarak değerlendirdiği yorumunda bulunuyor. Trump ve üst düzey Amerikalı yetkililer, İran’ın Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen’e yönelik müdahalelerinden ve Hizbullah ve Hamas gibi militan örgütlere verdiği mali ve askeri destekten şikayetçi olmayı planlıyor. Ancak buna karşın Avrupalılar, Amerika’nın İran nükleer anlaşmasının başarısız olduğu ve yeni yaptırımların uygulanması gerektiği şeklindeki iddiasını çürütme yoluna gitmesi bekleniyor. İran’ın planı ise anlaşmanın gereklerine uyduğunu ve taahhütleri yerine getirdiğini ancak Amerika’nın uluslararası anlaşmaları hiçe saydığını savunarak Amerika ve Avrupa’nın yaklaşımları arasındaki uçurumu daha da açmak. Öte yandan gazete, İran’a yönelik en sert yaptırımların devreye gireceği tarih olan 4 Kasım’dan önce Amerikan pazarına erişimlerinin tehlikeye girmesi olasılığından korkan birçok Batılı firmanın İran’la iş ilişkilerini kesmeye başladığını bildiriyor.

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