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24 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

24.09.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi ve AYEDAŞ ile BEDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları 24 Eylül 2022 Cumartesi günü İstanbullular tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak kesintilere ilişkin güncel bilgileri gün gün paylaşmaya devam ediyor. Peki, 24 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?

24 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 24 Eylül 2022 elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 24 Eylül Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza
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