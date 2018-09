24 Eylül On Numara sonuçları: 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649'ar lira ikramiye kazandı!

24 Eylül On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. Dün akşam canlı yayında yapılan On Numara 842. hafta çekilişi ile haftanın şanslı sayıları aşağıdaki şekilde belirlendi. 17 haftadır devir etmeyen On Numara, bir kez daha yüzleri güldürdü ve iki kişi on bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı. On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve tüm ikramiye verileri detayları ile haberimizde.

24 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 842'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 62, 65 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Gaziemir ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 842'inci hafta çekilişinde 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 86 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.