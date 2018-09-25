24 Eylül On Numara sonuçları: 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649'ar lira ikramiye kazandı!

24 Eylül On Numara sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekiliş ile belli oldu. Dün akşam canlı yayında yapılan On Numara 842. hafta çekilişi ile haftanın şanslı sayıları aşağıdaki şekilde belirlendi. 17 haftadır devir etmeyen On Numara, bir kez daha yüzleri güldürdü ve iki kişi on bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı. On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve tüm ikramiye verileri detayları ile haberimizde. 24 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 842'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 62, 65 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 162 bin 649 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir'in Gaziemir ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 842'inci hafta çekilişinde 9 bilen 112 kişi bin 936 lira 30'ar kuruş, 8 bilen bin 910 kişi 113 lira 75'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 336 kişi 21 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 26 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 86 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 168 bin 631 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 864 bin 298 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 918 lira 10 kuruş aktarıldı. ÖNCEKİ HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI On Numara oyununun 841'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 2, 3, 11, 13, 18, 19, 26, 29, 34, 38, 43, 44, 51, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 69, 72 ve 79 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 164 bin 632 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 841'inci hafta çekilişinde 9 bilen 111 kişi 1977 lira 65'er kuruş, 8 bilen 1865 kişi 117 lira 85'er kuruş, 7 bilen 18 bin 445 kişi 22 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 78 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 11 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, Edirne ve Aydın'ın Nazilli ilçelerinden yatırdıkları belirlendi. Toplam 2 milyon 195 bin 101 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 874 bin 932 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 487 bin 800 lira 31 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA OYUNU ÖZELLİKLERİ Mİlli Piyango İdaresi tarafından, 06.08.2002 tarihinden itibaren oynatılmaya başlatılılan On Numara'da oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. ON NUMARA'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.