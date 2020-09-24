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24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları sorgulama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar 24 Eylül Süper Loto çekilişi konusunda detayları araştırıyor. Büyük ikramiyenin akıbetinin belli olacağı çekilişle alakalı olarak 24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama süreci!

24 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Süper Loto sonuçları sorgulama!

24 Eylül Süper Loto çekilişi ile alakalı vatandaşlar bazı önemli detayları ve bilgileri araştırıyor. Bu nedenle bugün Süper Loto saat kaçta çekilecek sorusunun cevabı aranıyor. Şans oyunları ile ilgilenen vatandaşlar tarafından Süper Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte önemli çekilişle alakalı tüm merak edilen detaylar…

BUGÜN SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto ne zaman çekiliyor sorusuna cevap olarak herkesin bildiği üzere çekilişler haftanın üç gününde yani salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. Bu nedenle şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar bugün Süper Loto kaçta çekiliyor sorusunun yanıtı için internette sorgulama yapıyor. Haftanın üç günü yapılan çekiliş saat 21.30’da gerçekleşiyor. Bu nedenle bu akşam da 21.30’da süper loto çekilişi yapılıyor. Ayrıca Süper Loto 24 Eylül 2020 çekilişi internetten izlemek isteyen vatandaşlar için millipiyangoonline.com üstünde de canlı şekilde yayınlanıyor.

24 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com internet sitesindeki Süper Loto ekranında yer alan sonuçlar bölümü üzerinden yayınlanıyor. Bununla beraber Süper Loto çekiliş sonucu canlı yayını izleyebilecek olan vatandaşlar tarafından da takip edilebiliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişler, vatandaşların izlemesi için canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla bazı vatandaşlar çekiliş sonucunun yayınlanmasını beklemek yerine www.millipiyangoonline.com internet sitesine gidip gerçekleşen çekilişi canlı olarak izleme yöntemini seçiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto sorgulama işlemleriyle beraber bazı vatandaşlar tarafından oyunun kuralları da merak edilip araştırılıyor. Süper Loto oyunu, 1 ve 60 sayı içindeki 6 tane sayının bilinmesi esasına dayanıyor. Süper Loto’da en az 2 tane sayı ve en çok 6 tane sayı doğru tahmin edilip bazı ikramiyeler kazanılabiliyor. Kazanma oranı ise oynanan kolon ve bilinen numaralara göre farklılaşabiliyor. Bununla birlikte vatandaşlar kolonları kendileri doldurabildiği gibi “sen seç” işlemini tercih ederek de oynayabiliyor. Süper Loto 18 yaşından büyük vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

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