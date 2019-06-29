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24 FETÖ’cüden 12’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Bursa’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine yerleştirdiği örgüt mensuplarının tespit edilmesi için ortak çalışma yürüttü.

24 FETÖ’cüden 12’si tutuklandı

Bursa’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesine yerleştirdiği örgüt mensuplarının tespit edilmesi için ortak çalışma yürüttü. Örgüt mensubu oldukları tespit edilen 24 kişinin yakalanması için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte polis ekipleri Bursa merkezli 15 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çok sayıda muvazzaf askerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan askerler emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelisi askerlerden 12’si tutuklanırken, 7 kişi itirafçı olarak etkin pişmanlık yasasıyla, 5 kişi ise suç unsurlarının yetersiz olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 FETÖ’cüden 12’si tutuklandı

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