24 gün yoğun bakımda kalan minik Muhammed yaşama tutundu

Diyarbakırlı Muhammet Eren Karaduman, tıpta “diyafram hernisi” adı verilen, göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasındaki yırtıkla dünyaya geldi. Yalnızca yüzde 50 yaşama şansı bulunan Eren Bebek, 24 günlük yaşam mücadelesini kazanarak sağlığına kavuştu.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Emin ve Esma Karaduman çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanı ile dünyaya gelecek çocuklarının hayalini kuruyordu. Ancak bu umut dolu bekleyiş, doğum sonrasında bebeğin solunum sıkıntı yaşaması ile birlikte endişeye dönüştü. Bebek, Memorial Dicle Hastanesi’ne sevk edildi ve burada yapılan tetkikler sonucu, solunum sıkıntısının nedeninin doğumsal bir anomali olan diyafram hernisini nedeniyle oluştuğu belirlendi. Ameliyat olması gereken bebek için hayatta kalma şansı yüzde 50 olarak belirtildi.

Göğüs boşluğunu iç organlar kaplamıştı

Aile, bebeğin ameliyat olmasını kabul etti. Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Taner Kamacı tarafından gerçekleştirilen ve 2 saat süren operasyon sonrası yoğun bakıma alınan minik Muhammet, 24 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Muhammet bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Taner Kamacı, “Muhammed Eren’in sol göğüs boşluğu tamamen bağırsak, mide ve karaciğerin sol lobu ile kaplanmıştı. Kalp de sağa doğru itilmiş haldeydi ve sol akciğer hiç gelişemediği için de ortaya çok ciddi bir tablo çıkmıştı. Beş binde bir hastada görülen bu doğumsal anomali ile dünyaya gelen Muhammet Eren’in göğüs boşluğunu dolduran tüm ince ve kalın bağırsaklar ile mideyi karın içine alarak diyafram kasındaki yırtığı tamir ettik” dedi.