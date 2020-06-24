HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 24 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

24 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 23:15 | Son Güncelleme

Süper Piyango oyununun 24 Haziran 2020 çekilişi yapıldı. Süper Piyango çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası ve amorti kazanan rakam belli oldu. İşte MPİ 24 Haziran 2020 Süper Piyango bilet sorgulama ekranı...

24 Haziran 2020 Süper Piyango çekiliş sonuçları sorgula

Süper Piyango oyununun 24 Haziran 2020 çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun çekilişinde 100 bin liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numarası "183694" oldu.

Çekilişte amorti kazanan rakamlar "4" ve "5" olarak belirlendi.

SÜPER PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresi'nin yeni şans oyunu Süper Piyango... Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor.

SÜPER PİYANGO NASIL OYNANIR?

Süper Piyango, her gün çekilişi yapılan (ikramiye kazandıran) ve sonuçları günlük ilan edilen bir şans oyunudur. Bilet satışı her gün saat 22:30 'da başlayan ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona eren Süper Piyango oyununda, yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile kazananlar belirlenir.

SÜPER PİYANGO ÖZELLİKLERİ

Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
1 kişi 50 bin TL teselli kazanırken, 3 TL’lik amortiler de olacak
Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişle belirlenecek
Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

MYNET ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandıSayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı
LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?

En Çok Okunan Haberler

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlu....

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

1 buçuk ay sonra koronavirüs vakası görüldü

Korkunç! FETÖ’cü askerlerin yaptığı işkenceler ortaya çıktı

Korkunç! FETÖ’cü askerlerin yaptığı işkenceler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

Korkunç olay! 6'ncı kattan atlayan hemşire intihar etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Baro başkanları Anıtkabir'e çıktı

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili flaş açıklama

Diğer Haberler
Elektronik sigara likiti şeklinde sıvı esrar! Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Uyuşturucu baronlarının son gözdesi deşifre oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde koronavirüs hastası kalmadı

5 kişilik aile iyileşti, ilçede vaka kalmadı

24 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Zonguldak'ta yürek yakan olay! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi

Bir babanın en zor anı!

Son dakika! Gazeteciler Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser tahliye edildi

3 gazeteci için tahliye, 3 gazeteci için tutukluluğa devam kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.