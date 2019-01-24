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24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2019 16:22 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini bilen ORC Araştırma, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Denizli'de 31 Mart anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor.

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken ORC Araştırma 4 büyükşehirde seçim anketi yaptı.

BURSA VE ESKİŞEHİR EL DEĞİŞTİRİYOR

17-21 Ocak tarihlerinde yapılan ankette vatandaşlara 31 Mart'taki seçim tercihleri soruldu. Anketten çıkan sonuçlara göre Bursa ve Eskişehir el değiştiriyor. Denizli ve Balıkesir'de ise seçimin kaderini kararsız seçmenler belirleyecek gibi.

İşte ORC'nin yaptığı anketin sonuçları:

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ORC, 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı anketlerde büyük başarı elde etmişti.

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