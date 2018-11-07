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24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:15 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden önce “Erdoğan’a 866, İnce’ye 7, Akşener ve Karamollaoğlu’na birer ölünün bağışta bulunduğunu” saptadı.

24 Haziran seçimleri için şok rapor! Ölüler dirildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 866, CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye 7, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'e ve Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'na 1 ölünün bağışta bulunduğunu saptadı.

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yarışan Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek'e yapılan bağışların bir bölümünün Cumhurbaşkanı Seçimi Yasası'nda belirlenen kurallara uygun olmadığını belirledi.

"YASAYA AYKIRILIK"

Birgün'de yer alan habere göre; Kurul, ölüler, 18 yaşın altındakiler ile Türk vatandaşı olmayanların ve tüzel kişilerin yaptığı ileri sürülen bağışlarla yasal sınırın üstündeki tutarlar için "Yasaya aykırılık" tespiti yaptı. YSK'nin ilk tespitleri adaylara bildirildi ve yapılan itirazlar ile açıklamalar üzerine bazı yardım ve bağışlarla ilgili aykırılık iddiasından vazgeçildi. Ancak bazı bağış ve yardımlar ile seçim hesaplarında kalan harcanmayan tutarların Hazine'ye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

YSK VE SAYIŞTAY DENETÇİLERİ İNCELEDİ

Adayların seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler ile kullanılmayan makbuz ve listeler üzerinde YSK ve Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemelerin kesin sonuçları şöyle:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 18 yaşından küçük 748 kişiden 87 bin 546 TL, 866 ölü durumda olanlar adına 15 bin 71 TL, vatandaşlıktan çıkarılan 36 kişiden 22 bin 127 TL, bir tüzel kişi tarafından 40 TL bağış yapıldığı saptandı.

erdo

Çocuk yardımlarının sembolik olarak kimlik numaralarının kullanılmasından kaynaklandığı, "ölü durumda olanlarla vatandaşlıktan çıkartılanlar ve tüzel kişi adına yapılan yardım ve bağışların ise seçim harcamalarında kullanılmadığı, seçim hesaplarında durduğu" itirazında bulunuldu. 37 bin 238 TL'lik harcamanın usulsüz olduğuna karar veren YSK, "harcanmadı" savunmasını kabul etti. Bu karar üzerine diğer adaylarla karşılaştırıldığında harcanmayan en yüksek tutarın kaldığı Erdoğan'ın hesabındaki 55 bin 375 TL Hazine'ye intikal ettirildi.

MUHARREM İNCE

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, ölü 7 kişinin 860 TL, vatandaşlıktan çıkartılan 262 kişinin 69 bin 695 TL, 13 bin 916 lira olan yasal sınırdan fazla alınan 3 bin 468 lira olmak üzere toplam 74 bin 23 lira usulsüz bağış ve yardım ile seçim hesabında kalan 349 TL Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

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SELAHATTİN DEMİRTAŞ

HDP'nin Cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'a, vatandaşlıktan çıkarılan 7 kişinin 13 bin 600 TL, 2 tüzel kişinin 200 TL olmak üzere yapılan 13 bin 800 TL yardım ve bağış yasaya aykırı bulundu. Seçim hesabında kullanılmayarak artan 110 TL de Hazine'ye aktarıldı.

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MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akeşener'e, bir ölünün yaptığı iddia edilen 100 TL, Türk uyruğunda olmayan 25 kişinin 10 bin 142 TL bağışından oluşan 10 bin 242 TL ile ilgili usulsüzlük kararı verildi. Bununla seçim hesabında kalan 192 TL'nin Hazine'ye gelir kaydedilmesi kararlaştırıldı.

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TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'na bir ölü adına yapılan 100 TL, Türk uyrukluğunda olmayan 9 kişinin 2 bin 690 TL, 2 tüzel kişinin 350 TL'si olmak üzere 3 bin 140 TL yasaya aykırı yardım ve bağış ile bankada kalan 40 TL Hazine'ye kaydedildi.

karamollaogolu

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