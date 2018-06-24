MAGAZİN

24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Ünlü isimler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanıyor.

İşte sandık başında görüntülenen ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan ünlüler...

Ünlülerin seçim pozları ve paylaşımları

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Nusret

Nusret
"9.381km den geldi Bir oy da bir oydur dedi. One vote is important so I have come this morning from far away for presidential election . ????????#saltbae #salt #saltlife"
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Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci

Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci
"Hayırlı ve uğurlu olsun. OY VERİN"
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Fettah Can

Fettah Can
"Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun"
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Şeyda Coşkun

Şeyda Coşkun
"Hayırlı olsun vatanımiz için"
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Ferhat Göçer

Ferhat Göçer
"Oyumuzu kullandık..."
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Gülben Ergen

Gülben Ergen
"Oy ver"
7 / 16

Pelin Karahan

Pelin Karahan
"Türkiye için oy ver"
8 / 16

Sezen Aksu

Sezen Aksu
9 / 16

Seren Serengil-Yaşar İpek

Seren Serengil-Yaşar İpek
10 / 16

Gülben Ergen

Gülben Ergen
11 / 16

Ebru Cündübeyoğlu

Ebru Cündübeyoğlu
12 / 16

Eda Özerkan ve Timur Acar

Eda Özerkan ve Timur Acar
13 / 16

Gülşen

Gülşen
"Oyumuzu kullandık"
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Fettah Can

Fettah Can
"Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun"
15 / 16

Demet Akbağ

Demet Akbağ
"Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz"
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Nilgün Bodur

Nilgün Bodur
Bir oy verirken “evet” diyebiliyorum bu hayatta dedim, nikah masasında demek varken. Güldük birlikte. Buna da şükür.
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