24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler

İşte sandık başında görüntülenen ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan ünlüler...
Ünlülerin seçim pozları ve paylaşımları
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Nusret
"9.381km den geldi Bir oy da bir oydur dedi. One vote is important so I have come this morning from far away for presidential election . ????????#saltbae #salt #saltlife"
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Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci
"Hayırlı ve uğurlu olsun. OY VERİN"
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Fettah Can
"Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun"
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Şeyda Coşkun
"Hayırlı olsun vatanımiz için"
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Ferhat Göçer
"Oyumuzu kullandık..."
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Gülben Ergen
"Oy ver"
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Pelin Karahan
"Türkiye için oy ver"
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Seren Serengil-Yaşar İpek
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Ebru Cündübeyoğlu
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Eda Özerkan ve Timur Acar
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Gülşen
"Oyumuzu kullandık"
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Fettah Can
"Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun"
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Demet Akbağ
"Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz"
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Nilgün Bodur
Bir oy verirken “evet” diyebiliyorum bu hayatta dedim, nikah masasında demek varken. Güldük birlikte. Buna da şükür.
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