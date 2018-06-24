24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ünlüler

İşte sandık başında görüntülenen ve sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan ünlüler...

Ünlülerin seçim pozları ve paylaşımları

1 / 16 Nusret "9.381km den geldi Bir oy da bir oydur dedi. One vote is important so I have come this morning from far away for presidential election . ????????#saltbae #salt #saltlife"

2 / 16 Bülent Şakrak - Ceyda Düvenci "Hayırlı ve uğurlu olsun. OY VERİN"

3 / 16 Fettah Can "Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun"

4 / 16 Şeyda Coşkun "Hayırlı olsun vatanımiz için"

5 / 16 Ferhat Göçer "Oyumuzu kullandık..."

6 / 16 Gülben Ergen "Oy ver"

7 / 16 Pelin Karahan "Türkiye için oy ver"

8 / 16 Sezen Aksu

9 / 16 Seren Serengil-Yaşar İpek

10 / 16 Gülben Ergen

11 / 16 Ebru Cündübeyoğlu

12 / 16 Eda Özerkan ve Timur Acar

13 / 16 Gülşen "Oyumuzu kullandık"

14 / 16 Fettah Can "Geleceğimiz için hayırlı uğurlu güzel bir seçim olsun"

15 / 16 Demet Akbağ "Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz"