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24 ilde FETÖ operasyonu: 34 askere gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 09:39 | Son Güncelleme

KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 34 muvazzaf hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah Konya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmeye başlandı.

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