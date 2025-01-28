24 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 100 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son bir haftadır devam eden "Gürz-41" ve "Gürz-42" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; 24 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 1 haftadır devam eden “GÜRZ-41" ve “GÜRZ-42” operasyonlarımızda; 100 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.

Tüm Terör odaklarına karşı “Terörü kaynağında yok etme” stratejimizle; Emniyetimiz, Jandarmamız ve İstihbarat Birimlerimizle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Antalya, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova, Amasya, Çanakkale, Diyarbakır, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ ve Malatya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri,

Terör örgütüne finans sağladıkları ve

Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.