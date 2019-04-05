"24. İzmir Kitap Fuarı" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "24. İzmir Kitap Fuarı", bu yıl 6-14 Nisan tarihleri arasında okurlarla buluşacak.

Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuar, 457 yayınevinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan 114 kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Fuarın bu yılki onur konuğu ise şair Hidayet Karakuş olarak belirlendi. TÜYAP tarafından Karakuş'a ithafen "Türkçem Adresimdir" isimli bir kitabın da okurlara sunulacağı fuarda Hidayet Karakuş'un katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fuara aralarında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Ercan Kesal, Haydar Ergülen, İlker Başbuğ, Işık Öğütçü, Zafer Algöz, Selçuk Erdem, Ahmet Şimşirgil, İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Banu Avar, Ataol Behramoğlu, Nazlı Eray, Ahmet Telli, Doğan Cüceloğlu, Canan Karatay, Tuna Kiremitçi, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Varol Yaşaroğlu'nun bulunduğu birçok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.