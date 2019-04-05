HABER

"24. İzmir Kitap Fuarı" yarın başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:37 | Son Güncelleme

Fuar bu yıl 457 yayınevinin yanı sıra sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan 114 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "24. İzmir Kitap Fuarı", bu yıl 6-14 Nisan tarihleri arasında okurlarla buluşacak.

Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuar, 457 yayınevinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan 114 kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Fuarın bu yılki onur konuğu ise şair Hidayet Karakuş olarak belirlendi. TÜYAP tarafından Karakuş'a ithafen "Türkçem Adresimdir" isimli bir kitabın da okurlara sunulacağı fuarda Hidayet Karakuş'un katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Fuara aralarında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Ercan Kesal, Haydar Ergülen, İlker Başbuğ, Işık Öğütçü, Zafer Algöz, Selçuk Erdem, Ahmet Şimşirgil, İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Banu Avar, Ataol Behramoğlu, Nazlı Eray, Ahmet Telli, Doğan Cüceloğlu, Canan Karatay, Tuna Kiremitçi, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Varol Yaşaroğlu'nun bulunduğu birçok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

- VakıfBank Kültür Yayınlarından okurlara özel indirim

Fuarda, VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) da yeni eserlerini kitapseverlerin beğenisine sunacak.

Aralarında "Küresel Roman", "Cemaat ve Cemiyet" ve "Cumhuriyet Misyonerleri"nin bulunduğu Türkiye'de ilk kez yayımlanan eserler, VBKY'nin 2. salon 107D standında yer alacak.

Yakın dönemde Türkçe’de ilk kez yayımlanan, İngiliz edebiyatının kurucularından Sir Philip Sidney’in “Astrophil ile Stella Soneler”i'nin yanı sıra Rusya’nın kırsal hayatındaki sosyal yaşamı ele alan Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç’in “Balıkçılar”ı VakıfBank Kültür Yayınları tarafından okura ulaştırılıyor. Abidin Paşa'nın "Borsa Risalesi: Hava Oyunları", Gönül Paçacı Tunçay'ın "Neşriyat- i Musiki", Emrah Pelvanoğlu'nun "Tanzimat ve Metatarih-Namık Kemal'in Tarih Anlatılarının Poetikası"nın yanı sıra "Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları" ve iki cilk halinde yayımlanan "Sürgünde Muhalefet-Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi" de fuarda yer alacak.

VBKY'nin fuara özel yüzde 35 indirimle satışa sunacağı kitaplar arasında edebiyat, felsefe, iktisat, sanat, tarih, insan ve toplum kategorilerindeki birçok önemli çalışma okurlarla ilk kez Türkçe olarak okur karşısına çıkacak.

- Tudem 35. yılında 35 yeni kitabıyla fuara katılacak

Fuara katılım sağlayan Tudem Yayın Grubu da 35 yazarı ve çizerinin yanı sıra 35 yeni kitabıyla kitapseverlerle bir araya gelecek.

Yayıncılıkta 35. yılına giren Tudem fuarda, Uçanbalık, Delidolu, Desen, Tudem Eğitim, Bloktest ve İyi Kitap başlıklı 7 farklı markası ve yaklaşık bin 400'ten fazla kitabını 3 ayrı stantta sergileyecek.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
İkinci kez seçilen belediye başkanı, makam odasının kapısını söktürdüİkinci kez seçilen belediye başkanı, makam odasının kapısını söktürdü
YSK'dan İstanbul kararları!YSK'dan İstanbul kararları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24. İzmir Kitap Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Seçilen Meclis Üyesi 'Görevi hak etmiyorum' deyip istifa etti

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Çukur'da şok ayrılık! O isim veda ediyor

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

Aynur'a hacker şoku! Fotoğrafları yayınlandı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.