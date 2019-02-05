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24 kaçak göçmen ve 7 organizatör jandarmadan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 24 göçmen ile bu göçmenleri yurt dışına kaçırmak isteyen 7 organizatör, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sarımsaklı’da kumsalda bir şişme botu pompayla şişirmeye çalışan 2 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, 2 şahsı gözaltına aldı.2 şahsın Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nda yapılan sorgulamasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 3 organizatörü daha yakaladı.Jandarma ekiplerinin 5 organizatörü yakalamasının ardından Küçükköy’de bir kadına ait eve yapılan operasyonda 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.Evin sahibi kadının yanı sıra bir erkek şahsın da organizatör olduğunu belirleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 göçmeni Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürdü.

24 kaçak göçmen ve 7 organizatör jandarmadan kaçamadı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 24 göçmen ile bu göçmenleri yurt dışına kaçırmak isteyen 7 organizatör, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sarımsaklı’da kumsalda bir şişme botu pompayla şişirmeye çalışan 2 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, 2 şahsı gözaltına aldı.
2 şahsın Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’nda yapılan sorgulamasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 3 organizatörü daha yakaladı.
Jandarma ekiplerinin 5 organizatörü yakalamasının ardından Küçükköy’de bir kadına ait eve yapılan operasyonda 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Evin sahibi kadının yanı sıra bir erkek şahsın da organizatör olduğunu belirleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 göçmeni Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürdü. Göçmenlere; yiyecek, içecek, giyecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan ekipler, biri kadın olan 2 organizatörü de gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerinin sorgulamalarının ardından adliyeye çıkarılan toplam 7 organizatör, tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. Yakalanan 24 göçmenin ise Çanakkale Göç İdaresi’ne gönderildiği öğrenildi.

24 kaçak göçmen ve 7 organizatör jandarmadan kaçamadı

24 kaçak göçmen ve 7 organizatör jandarmadan kaçamadı

24 kaçak göçmen ve 7 organizatör jandarmadan kaçamadı

24 kaçak göçmen ve 7 organizatör jandarmadan kaçamadı

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