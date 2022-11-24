24 KASIM HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Dikkat Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 21 ilde görülecek!

Hava durumu ile ilgili son dakika uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'hava durumu' açıklamasında Türkiye'nin 21 ilinde sağanak yağış beklendiği kaydedildi. İşte 21 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN 24 KASIM İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU





