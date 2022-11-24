24 KASIM HAVA DURUMU! Bugün hava nasıl olacak? Dikkat Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 21 ilde görülecek!

Hava durumu ile ilgili son dakika uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'hava durumu' açıklamasında Türkiye'nin 21 ilinde sağanak yağış beklendiği kaydedildi. İşte 21 Ekim 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminleri...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği, kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Bolu, Zonguldak, Tunceli, Bingöl, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Çok bulutlu, (Sivas hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Bolu ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.